МИД исключил возможность обмена Уилана на Бутину

МЕХИКО, 25 мая — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Заместитель главы МИД Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости исключил возможность обмена обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана на россиянку Марию Бутину.

Он пояснил, что речь об этом не идет, так как Уилану пока не вынесли приговор.

"Предложения по размену касались только Виктора Бута и Константина Ярошенко с нашей стороны, никого другого из российских граждан мы не предлагали менять в рамках использования процедур Конвенции Совета Европы от 1983 года о передаче осужденных лиц. Все остальное, любые разговоры, что предлагали других персоналий, — это просто домыслы, ничего такого нет", — сказал Рябков.

По его словам, заявления американского посольства о том, что в деле Уилана не представлено никаких доказательств, на ситуацию не повлияют.

При этом Рябков отметил, что Россия по-прежнему готова на обмен Бута и Ярошенко, хотя с американской стороны интереса к этой схеме нет.

"Я не знаю, какой будет вынесен приговор Уилану и будет ли целесообразно господина Уилана в какую-то такую схему представлять", — заключил замминистра.

Дела Уилана и Бутиной

Пола Уилана задержали в Москве в конце декабря — как сообщала ФСБ, при "проведении шпионской акции". Ему грозит от десяти до 20 лет колонии. Накануне столичный Лефортовский суд продлил ему арест еще на три месяца.

Фабула дела не раскрывается из-за секретности. Известно только, что Уилан с 2007 года регулярно бывал в России. По словам его брата, Пол — бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу друга.

Марию Бутину арестовали в Вашингтоне 15 июля прошлого года по обвинению в сговоре с целью незаконной работы на правительство России. Она пошла на сделку со следствием и признала себя виновной, так как в противном случае ей грозило бы многолетнее тюремное заключение.