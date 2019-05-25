В Крыму заявили о готовности запустить международный роуминг

"Тип установленного телекоммуникационного оборудования, используемых информационных и биллинговых систем позволяет начать предоставление услуг международного роуминга для иностранных операторов, абоненты которых прибывают в Крым. Ничто не мешает операторам Крыма начать предоставление услуг международного роуминга. Если операторы из других стран обратятся с запросом, мы готовы его отработать", — сказал РИА Новости Зайцев.