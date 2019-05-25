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РИА Новости

Цифровое телевидение доступно для 98,5% жителей Новосибирской области

Вчера, 08:31
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЦифровое телевидение
Цифровое телевидение
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Цифровое телевидение . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 25 мая – РИА Новости. Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) построила в Новосибирской области 59 передающих станций, цифровое телевидение доступно для 98,5% жителей региона, сообщил журналистам в субботу директор филиала РТРС "Сибирский Региональный центр" Александр Отцецкий.
"Всего было построено 59 объектов, на которых расположены передатчики. В охвате цифровым телевещанием у нас в Новосибирской области 98,5% населения. Это 2,7 миллиона жителей. В 11.30 (07.30 мск) 3 июня в прямом эфире телеканала "Россия-1" произойдет отключение федеральных каналов на аналоговых частотах. Всего по Новосибирской области в 363 населенных пунктах будет отключено 609 передатчиков. Оборудование устаревшее, оно будет списано и демонтировано", - рассказал он.
Отцецкий добавил, что не охваченные 1,5% населения проживают как правило в очень отдаленных и малочисленных населенных пунктах, расположенных в местности со сложной географией. В свою очередь, глава областного департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Анатолий Дюбанов отметил, что 40% жителей таких территорий уже имеет прием спутникового телевидения, по областному закону малоимущим в отдаленных поселках предоставляется субсидия в размере 6 тысяч рублей для покупки спутникового комплекта.
"Проделана большая работа технических сотрудников, волонтеров, руководителей разного уровня, губернатора для того, чтобы подготовить технику и людей. Вместе с нами в "третьей волне" переходят на цифровое телевещание 58 миллионов человек. Все готово для того, чтобы буква "А" – "аналог" из угла экрана телевизоров ушла. У кого эта буква еще есть, тот пока не готов на "цифровой рывок", - сказал Дюбанов.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве во время брифинга
24 мая, 21:10
Волин: каждый житель России получит помощь для перехода на цифровое ТВ
Он отметил, что по области имеется большой запас приставок для приема цифрового сигнала. Их можно приобрести и в более чем 700 отделениях "Почты России", расположенных по всей области. На уровне региона был принят областной закон о целевой помощи малоимущим на приобретение приставок в размере тысячи рублей.
В свою очередь, заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов сообщил, что "столица Сибири" готова к переходу на цифровое телевещание. В каждом районе города работают десятки волонтеров, работает "горячая линия".
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря 2018 года. В "третью волну", где переход к цифровому эфирному телевещанию состоится 3 июня, вошли 36 регионов, в том числе и Новосибирская область. Продолжат вещание в аналоговом формате лишь региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов. Для организации перехода в муниципальных районах и городских округах региона работают волонтеры – они помогают настроить оборудование, консультируют.
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Переход на цифровое телевидениеНовосибирская областьОбщество
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