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РИА Новости

В Красноярске началась акция по запуску "цифровых" воздушных змеев

Вчера, 08:31
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КРАСНОЯРСК, 25 мая - РИА Новости. Акция "Запуск цифровых воздушных змеев", приуроченная к очередной волне отключения аналогового сигнала, началась в Красноярске с "цифровой" зарядки, сообщает корреспондент РИА Новости из Красноярска.
Акция по запуску "цифровых змеев" стартует в субботу в Абакане, Анадыре, Архангельске, Барнауле, Биробиджане, Брянске, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Йошкар-Оле, Белгороде, Калининграде, Красноярске, Кызыле, Майкопе, Нарьян-Маре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Орле, Перми, Петропавловске-Камчатском, Ростове-на-Дону, Самаре, Смоленске, Сыктывкаре, Тамбове, Томске, Улан-Удэ, Хабаровске, Ханты-Мансийске и Якутске.
Олег Тактаров
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В небо запускают десятки воздушных змеев с логотипами телеканалов доступных в мультиплексах цифрового телевещания, "цифровой бабочкой" и названием субъекта. "Цифровую" зарядку в Красноярске на острове Татышева проводят участница Олимпийских игр в Турине и Ванкувере, многократная чемпионка России по сноуборду Светлана Болдыкова и депутат горсовета Красноярска Елена Курамшина. На зарядку пришли несколько сотен участников.
Министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин приветствовал участников зарядки.
"Менее чем через неделю Красноярский край и другие регионы перейдут на цифровое телевещание. Эта акция приурочена к старту цифрового вещания. Красноярский край давно готовится к этому событию. У нас работает горячая линия, куда можно позвонить по любому вопросу. Также в крае работает более 600 волонтеров, которые в каждом муниципальном образовании помогают переходить на цифровое телевидение. Большая работа по разъяснению проводится", - сказал Распопин.
Он отметил, что в крае порядка 600 населенных пунктов находится вне зоны цифрового вещания – там работает только спутниковое телевидение. В этих территориях платы за просмотр спутникового цифрового телевидения не будет. Распопин отметил, что для граждан существуют меры соцподдержки, помогающие установить комплект для приема "цифры". В целом большая часть территории региона находится в зоне уверенного приема цифрового сигнала.
В 2019 году Россия осуществляет поэтапный переход от аналогового к цифровому эфирному телевещанию. Первой на новый формат перешла Тверская область, 11 февраля к ней присоединились еще семь регионов страны. В рамках второй волны 15 апреля отключение аналогового телевидения произошло в 20 субъектах России, включая Москву и Московскую область. 3 июня на "цифру" перейдут 36 регионов, в том числе Красноярский край, а финальная четвертая волна отключения "аналога" в оставшихся 21 регионе пройдет 14 октября.
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Переход на цифровое телевидениеКрасноярск
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