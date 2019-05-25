Эксперт рассказал, зачем России развивать сети 5G

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Развертывание сетей 5G в России принесет пользу как гражданам, так бизнесу и государству, возможности технологии позволят ускорить развитие робототехники в промышленности, беспилотного транспорта и проекты по созданию "умных городов", рассказал РИА Новости директор по направлению "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Марков.

По словам эксперта, сети 5G по сравнению с предыдущим поколением имеют три основных преимущества. "Первое – это очень высокая скорость передачи данных от базовых станций к абонентам. Даже на сегодняшний момент в Москве есть базовые станции, которые находятся на пределе своих возможностей в части пропускной способности, поскольку все большее количество людей сегодня используют сервисы, предполагающими тяжелый контент", - сообщил он в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2019).

Помимо этого, 5G позволит создать выделенные сети для отдельных отраслей или задач с гарантированными параметрами работы, например, для транспортной. Сейчас как абоненты, так и бизнес пользуются одной и той же телекоммуникационной инфраструктурой, что не позволяет гарантировать, что информация будет доставлена вовремя и с необходимым уровнем качества, напомнил он.

"Это не очень подходящая история для сервисов, связанных, например, с безопасностью. В 5G будет иметься возможность выделить требуемый ресурс на построенной инфраструктуре и фактически гарантировать определенному типу пользователей требуемый уровень качества сервиса", - считает Марков.

Сети 5G также будут полезны для работы устройств "интернета вещей", считает он. "Это работа с огромным количеством устройств "интернета вещей". Их со временем будет очень много, и одна базовая станция будет вынуждена поддерживать работу с огромным количеством устройств", - отметил эксперт.