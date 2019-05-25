Роспотребнадзор провел консультации по профилактике клещевых инфекций

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сотрудники Роспотребнадзора дали порядка 52 тысяч консультаций с 1 по 15 мая в рамках всероссийской горячей линии по вопросам профилактики клещевого энцефалита, сообщается на Сотрудники Роспотребнадзора дали порядка 52 тысяч консультаций с 1 по 15 мая в рамках всероссийской горячей линии по вопросам профилактики клещевого энцефалита, сообщается на сайте ведомства

"В этом году в период с 1 по 15 мая 2019 года специалистами Роспотребнадзора в различных регионах было организовано консультирование граждан по вопросам профилактики клещевого энцефалита... всего специалистами ведомства было проведено 51996 консультаций", - говорится в сообщении.

В частности, сотрудники Роспотребнадзора провели 8605 консультаций по вопросам действий при присасывании клеща, 6283 - по количеству и графику работы лабораторий, исследующих клещей, 5424 - по диагностике клещевого энцефалита и получению медицинской помощи.

В надзорном ведомстве рассказали, что 4932 обращения касались индивидуальной профилактики клещевого энцефалита, 4878 - иммунизации. Кроме этого, 4523 вопроса были связаны с обращением за медпомощью в случаях, когда клещ оказался энцефалитным, 4259 - с акарицидными обработками территорий.