Армия Хафтара продвигается к югу и востоку от Триполи

"Ливийская армия и ее военные части продвигаются из всех боевых позиций к югу и востоку от столицы Триполи (в сторону столицы - ред.) при поддержке военно-воздушных сил Ливии", - заявил собеседник агентства.

Глава пресс-службы 73-й дивизии пехотного полка ЛНА Мунзер Хартуш в свою очередь рассказал РИА Новости, что "успехи наступающих сил за последние 72 часа были превосходными в нескольких направлениях". "Самое основное - это полная зачистка кварталов Баррия", - добавил он.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на столицу для ее "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В настоящее время в районе столицы Ливии продолжаются позиционные бои. По данным ВОЗ, число погибших в результате боев превысило 450 человек, более 2,1 тысячи получили ранения.