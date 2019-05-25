Олег Тактаров провел "цифровой" мастер-класс на Чукотке

"В Анадыре мастер-класс провел Олег Тактаров. Мероприятие прошло в спорткомплексе, а после волонтеры запустили в небо десятки воздушных змеев с логотипами 20 телеканалов, которые доступны в мультиплексах цифрового телевещания", - отметил собеседник.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря, на сегодня 28 регионов уже перешли на "цифру". Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Позже правительство РФ решило продлить этот срок и 21 регион перевести на "цифру" 14 октября, организовав четвертую волну отключения "аналога". Чукотка попала в третью волну. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагался только в платных пакетах.