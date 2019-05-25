Лера Кудрявцева подаст в суд из-за статьи об "участии" в скандале в Австрии

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе. Об этом она написала в Instagram.
"Одна из газет — Osterreich Zeitung — позволила себе вот такой вот материал. Ну что же, будем разбираться в международном суде", — написала Кудрявцева.
Ранее австрийское издание разместило статью с фотографией телеведущей. Автор публикации, ссылаясь на мнение некоего блогера, утверждает, что девушкой на скандальной видеозаписи, с которой беседовал Штрахе, была именно Лера Кудрявцева. В статье она названа актрисой, певицей и танцовщицей.
За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии.
При этом сами издания, опубликовавшие скандальный материал, указали на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе, назвавший ситуацию целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.