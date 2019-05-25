Лера Кудрявцева подаст в суд из-за статьи об "участии" в скандале в Австрии

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе. Об этом она написала в Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе. Об этом она написала в Instagram

"Одна из газет — Osterreich Zeitung — позволила себе вот такой вот материал. Ну что же, будем разбираться в международном суде", — написала Кудрявцева.

Ранее австрийское издание разместило статью с фотографией телеведущей. Автор публикации, ссылаясь на мнение некоего блогера, утверждает, что девушкой на скандальной видеозаписи, с которой беседовал Штрахе, была именно Лера Кудрявцева. В статье она названа актрисой, певицей и танцовщицей.

За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии.