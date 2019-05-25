СМИ: Венесуэла в мае резко увеличила поставки нефти на Кубу

Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе. Архивное фото

Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе

© AP Photo / Fernando Llano Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе

МЕХИКО, 25 мая – РИА Новости. Венесуэла в мае в четыре раза увеличила поставки нефти и нефтепродуктов на Кубу на фоне ограничения экспорта в другие страны из-за санкций США, сообщило агентство S&P Global Platts со ссылкой на документы венесуэльской госкомпании PDVSA.

Согласно этим документам, с начала мая PDVSA поставила 1,4 миллиона баррелей нефти и продуктов ее переработки кубинской Cubametales по сравнению с 355 тысячами баррелей в апреле.

PDVSA продала Cubametales 646 тысяч баррелей нефти с дисконтом к цене Brent в 9,6 доллара за баррель с поставкой 22-23 мая, 200 тысяч бензина и 120 тысяч баррелей нафты с поставкой 17-19 мая, а также 450 тысяч баррелей сернистого мазута с поставкой 22-24 мая.

"Санкции США против PDVSA затруднили выход венесуэльских углеводородов на международный рынок, поэтому Cubametales была обеспечена дополнительными объемами по сравнению с изначально согласованными", - говорится в одном из документов компании.

По соглашению стран Венесуэла поставляет на Кубу нефть и нефтепродукты в обмен на товары и услуги.