В Алеппо возобновили производство спортивной обуви

АЛЕППО, (Сирия), 25 мая - РИА Новости. Послевоенный сирийский Алеппо возвращается к мирной жизни - местные жители восстановили производство спортивной обуви, некогда приостановленное из-за боевых действий, сообщил журналистам руководитель производства Махмуд Даббах.

"Во время войны это производство нам пришлось бросить - переехали в центр города под защиту сирийской армии. Район сильно разрушен из-за террористов. Вы сами видите, насколько повреждены здания, но мы стараемся всё восстановить", - сказал Махмуд Даббах.

Это предприятие полного цикла, здесь делают заготовки и формы для производства кроссовок. Здесь же изготавливается каркас обуви и готовое изделие. Стоимость кроссовок - 500 рублей в пересчете на российскую валюту.

Руководитель фабрики продолжает традиции своей семьи - в его династии все предприниматели - и отец, и дед. На его производстве работают люди разного возраста. Развитию малого бизнеса оказывает помощь правительство Сирии, выделяя льготные субсидии, благодаря чему сотрудники предприятия получают зарплату точно в срок.

Один из сотрудников - двенадцатилетний Юсуф Наш, уже два года его отец в списках пропавших без вести. Поэтому ребенок рано повзрослел - днем учится в школе, а вечером работает на производстве.