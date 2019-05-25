Ургант прокомментировал спецвыпуск шоу "Голос. Дети"

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант в эфире своего телешоу " Телеведущий Иван Ургант в эфире своего телешоу " Вечерний Ургант " прокомментировал итоги специального выпуска шоу "Голос. Дети".

"Прекрасная все-таки нота. На доброй ноте завершилась история с итогами шоу "Голос. Дети", - заявил Ургант, заметив, что в ходе спецвыпуска кипели "недетские" страсти.

При этом телеведущий положительно оценил решение объявить победителями проекта всех финалистов. "Победили все", - отметил он.

Ситуация с голосованием в финале шестого сезона шоу "Голос.Дети", прошедшем 26 апреля в эфире Первого канала, вызвала широкий общественный резонанс. Позже канал решил аннулировать результаты, согласно которым, набрав 56,5% голосов, победила десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы. Это решение канал принял, основываясь на промежуточных результатах проверки, проведенной международной компанией Group-IB.

Согласно докладу компании, была выявлена массированная автоматизированная отправка СМС в пользу участника под номером семь, который был присвоен Абрамовой, в накрутке голосов участвовали около 300 телефонных номеров, с них было отправлено более восьми тысяч сообщений. При этом система выборов победителя не подвергалась ни кибератакам, ни внутренним воздействиям.