Федеральный суд США заблокировал закон о запрете абортов в Миссисипи

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Федеральный суд в Миссисипи временно заблокировал закон штата "о сердцебиении плода", запрещающий аборты после шести недель беременности, сообщает телеканал Федеральный суд в Миссисипи временно заблокировал закон штата "о сердцебиении плода", запрещающий аборты после шести недель беременности, сообщает телеканал ABC News

Судья окружного суда Карлтон Ривз заявил, что принятый в мае закон "препятствует свободному выбору женщины, который является центральным для достоинства и независимости человека".

Закон должен был вступить в силу 1 июля.

Аборты разрешены в США на федеральном уровне. Соответствующее историческое решение принял в 1973 году Верховный суд.

В последние годы целый ряд штатов резко ужесточил ограничения на аборты. В апреле этого года в Индиане были де-факто запрещены аборты на втором триместре, а в Огайо был принят закон о запрете ранних абортов с момента, когда можно различить сердцебиение эмбриона. Аналогичные законы, связанные с сердцебиением плода, приняли в текущем году Джорджия, Кентукки и Миссисипи, их принятие может последовать еще в дюжине штатов. Общее число законов, ужесточающих возможности проведения абортов в той или иной мере, исчисляется десятками.

Эти законы могут быть обжалованы в Верховном суде США. Однако ситуация в суде изменилась в пользу противников абортов после назначения президентом Дональдом Трампом двух консервативных судей - Нила Горсача и Бретта Кавано. Верховный суд вряд ли будет предпринимать шаги для фактической отмены решения "Роу против Уэйда", однако может в очередной раз поддержать ужесточение правил проведения абортов.

В США вопрос о том, следует ли разрешать аборты, является политически мотивированным, противники и сторонники права на аборт ведут мощные кампании в обществе, а позиция политиков по этому вопросу серьезно влияет на перспективы их избрания.