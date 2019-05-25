На здании посольства Венесуэлы в США устанавливают дополнительные камеры

ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Дополнительные камеры видеонаблюдения устанавливают на здании посольства Венесуэлы в Вашингтоне после заявления оппозиции о том, что в пятницу они заняли диппредставительство, передает корреспондент РИА Новости.

Совсем недавно здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне окружали десятки активистов, которые даже разбили у входа палатки. Одни выступали в поддержку оппозиционного лидера Хуана Гуаидо, который провозгласил себя президентом Венесуэлы и которого официально признали американские власти в качестве законного лидера. Другие – против вмешательства США в дела этой латиноамериканской страны и в поддержку действующего президента Николаса Мадуро.

Такое противостояние в одном из самых престижных районов Вашингтона, Джорджтауне, продолжалось больше месяца. Впоследствии, 16 мая, правоохранительные органы зачистили территорию дипмиссии.

Еще в четверг вход в здание посольства был перекрыт металлическим забором, перед входом стоял джип "Секретной службы".

Сегодня заграждения сняты, у главного входа и по периметру здания на место висевших ранее там светильников устанавливают новые камеры наблюдения в дополнение к уже имеющимся. Машин охраны рядом не видно, но когда корреспондент РИА Новости приблизился ко входу, оттуда сразу вышел сотрудник охраны убедиться, что посетитель не пытается проникнуть внутрь. Руководящий установкой видеокамер мужчина сообщил, что все будет готово к понедельнику.

На стенах до сих пор висят листки под заголовком "Уведомление о незаконном проникновении на территорию посторонних лиц". В них сказано, что здание является собственностью Боливарианской Республики Венесуэла и используется для "официальных дипломатических целей".