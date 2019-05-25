СМИ: видео с вице-канцлером Австрии назвали "журналистским проектом"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Адвокат из Вены заявил, что видеозапись с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе стала результатом журналистского расследования, но не видит в этом преступления, сообщает издание Адвокат из Вены заявил, что видеозапись с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе стала результатом журналистского расследования, но не видит в этом преступления, сообщает издание Kurier со ссылкой на письмо, полученное от его адвоката Ричарда Сойера.

Сам Штрахе в пятницу сообщил, что подал заявление в прокуратуру Вены на трех человек, предположительно причастных к созданию скандальной видеозаписи с его участием.

Как пишет Kurier, в редакцию газеты и австрийской радиостанции OE1 пришло "необычное письмо", в котором вышеупомянутый адвокат из Вены передает через своего юриста Сойера, что "видеозапись с Ибицы представляет собой проект, мотивированный идеями гражданского общества, при реализации которого использовались методы журналистских расследований".

В письме отмечается, что "скрытая видеосъемка в журналистских расследованиях для выявления нарушений защищена свободой выражения мнений". Однако, как пишет Kurier, неясно, есть ли у столичного адвоката пресс-карта, и публиковал ли он что-либо ранее.

"В любом случае, мой клиент не совершал противоправных действий, и также не был вовлечен в такие действия", - отметил в письме Сойер.

За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии.