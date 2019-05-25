Метеоролог рассказал, каким прогнозам погоды стоит верить

ЖЕНЕВА, 25 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Верить прогнозу погоды можно только на ближайшие пару дней, предсказания погоды на большие сроки будут неточными, заявил РИА Новости представитель метеослужбы Швейцарии Meteo Suisse метеоролог Андре-Шарль Летестю.
"Наиболее длительный прогноз дает Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) и он на три месяца. Но это будет прогноз относительно того, будет ли климат более влажным или более сухим, теплее или прохладнее. Также есть их прогноз на четыре недели. Он тоже не слишком точный, это больше некая тенденция на ближайшие недели. Мы же используем среднесрочный прогноз от 2 до 15 дней. Но чем ближе вы к дате прогноза, тем более точным он будет", - сказал он.
По его словам, наиболее точный прогноз можно получить только на ближайшие пару дней. При этом его точность все равно составит 85%.
"Прогноз на 10 дней можно использовать, но мы не можем предсказать погоду на этот срок с определённой точностью. Это возможно, когда есть стабильная ситуация. Очень тяжело предсказывать погоду больше, чем на пару дней", - сказал он.
Летестю отметил, что также крайне сложно предсказать шторм. Обычно наиболее точная информация о силе шторма появляется за час до его начала. Но за такое короткое время людям и чрезвычайным службам бывает сложно подготовиться, поэтому очень важна система раннего предупреждения, в том числе, через СМС-сообщения, о том, что надвигается гроза и возможно будет сильный ветер.
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