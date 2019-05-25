Метеоролог рассказал, каким прогнозам погоды стоит верить

"Наиболее длительный прогноз дает Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) и он на три месяца. Но это будет прогноз относительно того, будет ли климат более влажным или более сухим, теплее или прохладнее. Также есть их прогноз на четыре недели. Он тоже не слишком точный, это больше некая тенденция на ближайшие недели. Мы же используем среднесрочный прогноз от 2 до 15 дней. Но чем ближе вы к дате прогноза, тем более точным он будет", - сказал он.