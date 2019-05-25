Эксперт предупредил, что развертывание сети 5G в России может быть отложено

"Если в 2022 году мы начнем стройку, с учетом имеющейся ситуации это будет хорошим и сбалансированным шагом для России. Не могу сказать, что мы будем в авангарде по старту создания 5G, поскольку на сегодняшний день фрагменты сетей созданы в США и некоторых других странах. Но я надеюсь, что мы сможем быть в первой десятке стран, которые развернули полноценные сети, и сможем избежать ошибок первого этапа", - отметил он.