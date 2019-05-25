Эксперты рассказали о снижении цен на красную икру в России

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Красная икра в российских магазинах сейчас стоит меньше, чем год назад, благодаря рекордному улову лососевых в 2018 году, сообщили РИА Новости эксперты рынка. Хотя динамику цен на популярный у россиян продукт предсказать сложно, не исключено, что он может подорожать к осени.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев напомнил, что в России в прошлом году добыт рекордный объем тихоокеанских лососей - 676 тысяч тонн. В результате было произведено 22 тысячи тонн красной икры. "Рекордный улов лососевых не мог не отразиться на стоимости красной икры: оптовые цены на нее в прошлом году снизились более чем на 30%", - сказал РИА Новости Зверев.

По его словам, тенденция сохранилась и в этом году: средние оптовые цены на лососевую икру в Москве и Московской области по сравнению с прошлым годом меньше на 26% (в апреле 2018 года они составляли 3,1 тысячи рублей за килограмм, в апреле 2019 года - 2,3 тысячи). Однако потребительские цены, продолжил президент ВАРПЭ, снизились лишь на 5% (3,772 тысячи рублей в апреле 2019 года против 3,985 тысячи годом ранее).

Руководитель аналитического агентства "Рыбсеть" Полина Кирова отметила, что ценообразование на икру лососевых рыб своеобразное: цены в общем устанавливаются ближе к сентябрю, но колебания происходят в течение всего года. Многое зависит и от вида рыбы. Если говорить об икре горбуши, то, по словам Кировой, в рознице она стоит от 2,5-2,6 тысячи рублей за килограмм, остальная икра стоит дороже.

"Цены на новую икру стабильно будут выше в летние месяцы, к сентябрю ожидаем выравнивание. Маловероятно, что цена на икру горбуши останется на уровне апреля-мая 2019 года, прогнозируем рост цены к сентябрю на 15% от сегодняшних показателей. К Новому году стабильно поднимается цена, поэтому к концу декабря уровень будет зависеть от объема вылова", - добавила собеседник агентства.

Президент ВАРПЭ указывает: объем вылова является фактором, влияющим на ценообразование рыбной продукции, но далеко не единственным. "Заранее предугадать весь комплекс рыночных факторов и дать прогноз по ценам на красную икру мы не можем", - добавляет Зверев. Кирова поясняет: на ценообразование лососевой икры влияют вылов, количество более дешевой ястыковой икры на рынке, праздники, когда спрос на икру растет.