Названа стоимость создания ракеты "Рокот-2" без украинских комплектующих

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Создание ракеты-носителя легкого класса "Рокот-2" с российскими комплектующими потребует 3,4 миллиарда рублей, до 2028 года можно будет осуществить более 40 пусков ракеты, говорится в материалах Центра Хруничева, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Центр Хруничева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") разрабатывает ракету "Рокот-2" с российской системой управления. В настоящее время в ракете "Рокот" используется украинская система управления.

В частности, разработка российской системы управления потребует 690 миллионов рублей, создание разгонного блока "Бриз-КМ-2" и подготовка производства к его изготовлению - 1,45 миллиарда рублей, модернизация технического и стартового комплексов на космодроме Плесецк - 450 миллионов рублей, подготовка и проведение первого пуска - 750 миллионов рублей.

В материалах сообщается, что до 2028 года по программе "Рокот-2" можно использовать для космических пусков более четырех десятков снимаемых с боевого дежурства межконтинентальных баллистических ракет РС-18Б.