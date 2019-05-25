Советские реактивные системы "Град" превратят в современные "Торнадо"

"Не так давно принята на вооружение новая система РСЗО "Торнадо-Г". Там процессы автоматизированы максимально. Сегодня на базе научно-технического задела, который получен при создании этой системы, уже реализуется проект по модернизации БМ-21 "Град" до уровня "Торнадо-Г", — сказал он.