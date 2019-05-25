Советские реактивные системы "Град" превратят в современные "Торнадо"

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Разработанные в Советском Союзе реактивные системы залпового огня "Град" модернизируют до уровня систем нового поколения "Торнадо-Г", рассказал РИА Новости заместитель генерального директора концерна "Техмаш" Александр Кочкин.
"Не так давно принята на вооружение новая система РСЗО "Торнадо-Г". Там процессы автоматизированы максимально. Сегодня на базе научно-технического задела, который получен при создании этой системы, уже реализуется проект по модернизации БМ-21 "Град" до уровня "Торнадо-Г", — сказал он.
Ранее Кочкин сообщил РИА Новости, что в российскую армию уже поступила первая бригада 300-миллиметровых "Торнадо-С". В конце апреля на полигоне "Капустин Яр" артиллеристы выполнили первые боевые пуски из этих систем.
Полевая 122-миллиметровая дивизионная РСЗО БМ-21 "Град" предназначена для поражения живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров в районе сосредоточения артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей.
Боевая машина "Торнадо-Г" оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем и аппаратурой подготовки и пуска, что позволяет автоматизировать процесс управления стрельбой, осуществлять автономную топопривязку и ориентирование на местности, дистанционно вводить данные полетного задания во взрыватели и запускать реактивные снаряды без выхода расчета из кабины.
Пакет направляющих "Торнадо-Г" состоит из сорока пусковых труб. Система разработана в калибре 122 миллиметра, что позволяет использовать реактивные снаряды как "Торнадо-Г", так и системы "Град".
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