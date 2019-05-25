Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая — РИА Новости. Родители ученицы, которая пришла на выпускной в школе Владивостока в форме полицейского, будут оштрафованы, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД.

В соцсетях и местных СМИ ранее появилось видео, снятое у одной из школ во Владивостоке. На нем видно, как десятки одетых в разные костюмы учеников пускают разноцветный дым, танцуют и громко скандируют лозунги, позже в самом учебном заведении они распыляют огнетушитель. Трое юношей одеты в костюмы "зайчиков" с черными масками, а одна из девушек — в форму полицейского.

Ранее в школе РИА Новости рассказали, что директор написала заявление об увольнении по собственному желанию, в учебном заведении идет внутренняя проверка. Кроме того, из-за "незаконного ношения форменной одежды со знаками различия с символикой правоохранительных органов" полиция начала проверку.