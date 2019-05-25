В Москве ликвидировали пожар на кровле жилого дома

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Спасатели в Москве потушили возгорание на площади 500 квадратных метров на кровле жилого дома, сообщает в субботу пресс-служба столичного главка МЧС.

Ранее ведомство сообщило, что 24 мая в 23.32 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления столичного МЧС поступило сообщение о пожаре на кровле 5-этажного жилого дома по адресу: 2-ой Верхний Михайловский проезд, дом 7. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

"Принятыми мерами в 01.04 возгорание локализовано, а в 01.59 ликвидировано", - говорится в сообщении.