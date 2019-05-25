Суд в ПМР вынес приговор экс-премьеру и трем министрам команды Шевчука

ТИРАСПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости. Экс-премьер Приднестровья Татьяна Туранская и три министра команды бывшего президента Евгения Шевчука (вице-премьер Майя Парнас, министр финансов Елена Гиржул и министр по социальной защите и труду Оксана Буланова) в пятницу тираспольским городским судом приговорены заочно к 8 годам лишения свободы, сообщил телеканал "Первый Приднестровский".

Экс-чиновники признаны судом виновными в деле о незаконном удержании 30% зарплат и пенсий в 2015 году, что являлось превышением должностных полномочий. Приговор вынесен заочно, так как все фигуранты дела после первых допросов покинули Приднестровье и находятся в розыске.

"Им назначено наказание каждой по 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти ПМР сроком на 4 года", - сказал начальник управления прокуратуры ПМР Александр Старожук. По его словам, все осужденные лишены государственных наград.

Экс-президент Шевчук, руководивший ПМР с 2011 по 2016 годы, в декабре 2018 года приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Шевчук покинул территорию ПМР, в ноябре 2017 года был объявлен в розыск.