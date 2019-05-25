В США виновный в громком похищении девочки получил пожизненный срок

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Виновного в громком похищении 13-летней девочки Джейми Клосс и убийстве ее родителей в США приговорили к пожизненному заключению, сообщает телеканал Виновного в громком похищении 13-летней девочки Джейми Клосс и убийстве ее родителей в США приговорили к пожизненному заключению, сообщает телеканал Fox 9

Ранее газета Washington Post сообщила, что обвиняемый в похищении девочки и убийстве ее родителей признал себя виновным.

Как сообщает телеканал, 21-летний Джейк Томас Паттерсон получил пожизненный срок по двум статьям об убийстве и 40 лет за похищение девочки. Мужчина будет отбывать наказания последовательно без права на условно-досрочное освобождение.

"У меня нет никаких сомнений в том, что вы - самый опасный человек на этой планете", - сказал судья.

Ранее сообщалось, что Паттерсон обвинялся в двух эпизодах убийства с отягчающими обстоятельствами, похищении и вооруженном ограблении. Согласно обвинению, Паттерсон проник в дом родителей девочки Джейми Клосс и застрелил ее отца. Затем он заставил мать девочки заклеить ей рот, после чего застрелил и мать.

Клосс обнаружили в начале января после двухмесячного отсутствия, тогда же был задержан обвиняемый Паттерсон. Он держал девочку в своем деревянном доме и заставлял ее часами прятаться под кроватью, пока к нему приходили гости. Он также ставил вокруг кровати тяжелые предметы, чтобы девочка не могла убежать.