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РИА Новости

Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию

Вчера, 01:59
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© РИА Новости / Бахман БагировСудно Streamline
Судно Streamline
© РИА Новости / Бахман Багиров
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Судно Streamline, вышедшее из Ростова-на-Дону на ремонт в Стамбул, было арестовано в июне 2018 года за долги его предыдущего владельца. Адвокаты компании-судовладельца Akca Shipping требуют снять арест с судна и разрешить ему следовать на ремонт в док, российский экипаж сухогруза требует у судовладельца выплаты задолженности. Моряки дважды объявляли голодовку и угрожали перекрыть Босфор.
Задолженность судовладельца перед моряками на текущий момент превышает 140 тысяч долларов, сообщал ранее капитан судна Бахман Багиров, который в начале апреля вернулся в Россию. Первые судебные слушания по иску судовладельца о снятии ареста с судна прошли 26 февраля, они были перенесены на 2 апреля, а затем на 11 июня из-за отсутствия ряда документов о продаже судна, которые затребовал суд. Ранее также сообщалось, что судно может быть выставлено на продажу из-за долгов.
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"Шесть российских моряков, находившихся фактически в плену почти год на сухогрузе Streamline, 24 мая наконец-то смогли сойти на берег и отправиться на родину. Они стали заложниками судебного разбирательства двух турецких хозяйствующих субъектов, претендующих на право владения судном", - говорится в сообщении генконсульства РФ в Facebook.
В генконсульстве РФ отметили, что положение экипажа РФ резко ухудшилось несколько недель назад после того, как турецкая компания Akca Shipping, заключившая с россиянами еще в июне 2018 года трудовой договор, и агентирующая фирма "Гандол марин" полностью прекратили обслуживание судна и команды. Моряки оказались лишены обеспечения питьевой водой, продуктами и медпомощи. При этом Akca Shipping отказалась выплачивать россиянам не только заработанные ими за год деньги, но и финансировать их возвращение в РФ.
"Столь безответственное отношение работодателя к своим прямым обязанностям, а также пренебрежение им элементарными правами человека должно стать уроком для российских моряков, планирующих устроиться на работу в Akca Shipping. Очевидно, что и российским профсоюзам моряков следует обратить внимание на эту компанию", - подчеркнули в генконсульстве РФ.
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Добавляется, что благополучный исход стал возможным благодаря усилиям генконсульства РФ в Стамбуле совместно с губернаторством Стамбула и портовыми властями города.
Судно Streamline под флагом Коморских островов было продано его владельцем, зарегистрированной в Белизе компанией Seamann, турецкой компании Akca Shipping. Оно прибыло на ремонт в Турцию в июне прошлого года и поставлено на якорную стоянку порта Стамбул. Однако по требованию турецкой компании Alpex, получившей Streamline в аренду от оператора Megion, судом Стамбула на него был наложен арест. Alpex требует возместить ранее затраченные на ремонт судна средства в 190 тысяч долларов, однако в Seamann утверждают, что не давали согласия на сдачу судна в аренду, и она была осуществлена по поддельным документам.
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