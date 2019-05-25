Умер лауреат Нобелевской премии по физике Марри Гелл-Манн

ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости. Выдающийся американский физик, лауреат Нобелевской премии Марри Гелл-Манн скончался на 90-м году жизни, сообщил Институт Санта-Фе.
"Мы со скорбью сообщаем о кончине нобелевского лауреата, корифея по многим направлениям Марри Гелла-Манна — одного из величайших физиков XX века, первооткрывателя, сооснователя ИСФ (Института Санта-Фе. — Прим. ред.), предтечи кварка (фундаментальной частицы. — Прим. ред.). Ты многих вдохновлял, Марри. Тебя будет не хватать", — говорится в сообщении института в Twitter.
Гелл-Манн получил Нобелевскую премию в 1969 году. Нобелевский комитет отметил его за открытия, связанные с классификацией элементарных частиц и их взаимодействием.