Умер лауреат Нобелевской премии по физике Марри Гелл-Манн

"Мы со скорбью сообщаем о кончине нобелевского лауреата, корифея по многим направлениям Марри Гелла-Манна — одного из величайших физиков XX века, первооткрывателя, сооснователя ИСФ (Института Санта-Фе. — Прим. ред.), предтечи кварка (фундаментальной частицы. — Прим. ред.). Ты многих вдохновлял, Марри. Тебя будет не хватать", — говорится в сообщении института в Twitter.