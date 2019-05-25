Младшего офицера ВМС США осудили за попытку раскрытия секретной информации

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Младший офицер второго класса ВМС США Стивен Келлогг был приговорен к трем годам лишения свободы за попытку раскрытия секретных сведений о ядерных установках на военных кораблях американского флота, сообщается в пресс-релизе ФБР.

Сообщается, что с мая по сентябрь 2018 года 26-летний Келлогг служил на борту авианосца "Карл Винсон" и имел доступ к секретной информации о возможностях, действии и техническом обслуживании ядерных силовых установок.

Как сообщает ФБР, Келлогг признал, что находясь на действительной службе, 27 августа 2018 года он попытался улететь рейсом коммерческой авиакомпании из Сан-Диего в Нью-Йорк "с намерением предоставить секретную информацию о военных кораблях ВМС США с ядерными энергетическими установками журналисту, который, как он думал, обнародует эту информацию".

Согласно пресс-релизу, Келлогг также признался, что летом 2018 года он планировал перебраться в Россию. Отмечается, что в этот период Келлогг искал в интернете информацию о рейсах в Москву, контакты российского консульства в Сан-Диего и российской судостроительной корпорации "Севмаш". Кроме того, сообщается, что он написал на адрес электронной почты, якобы связанной с "Севмашем", сообщение со словами "Я готов".

Келлогг также признал, что в 2018 году он сделал фотографии зон контролируемого доступа, на которых содержится секретная информация о программе ядерных установок ВМС на борту авианосца "Карл Винсон".