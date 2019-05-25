Эрнст признался, что после финала "Голоса. Дети" чувствует себя обманутым

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст признался, что из-за ситуации с накруткой голосов в финале шоу "Голос. Дети" почувствовал себя обманутым.

"Двадцать шестого апреля на финале "Голоса" случилось то, что до сих пор обсуждает вся страна. То, чего никогда не было в этом проекте. Каждый имел право реагировать так, как он реагировал. Каждый мог чувствовать себя обманутым — мы точно чувствовали себя обманутыми. И, наверное, мало кто верил, что расследование, которое мы объявили, что-то изменит. Мы были готовы к любым его результатам", — сказал Эрнст, подводя итоги спецвыпуска "Голоса. Дети".

По его словам, если бы проверка не выявила вмешательства в итоги голосования, то организаторы признали бы первоначальные результаты финала.

"Но расследование показало, что воздействие оказывалось. Мы не знаем, кто и зачем это сделал, из каких побуждений", — отметил гендиректор. В этой ситуации, по его словам, обманутыми оказались все, кто имеет отношение к шоу: участники, их родители, организаторы программы и зрители.

"Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку: вы не должны быть объектами манипуляций взрослых. Отменяя результат финала, мы хотели сказать каждому взрослому: не стоит даже пытаться", — предупредил Эрнст. При этом он призвал любить и уважать детей такими, какие они есть, вне зависимости от заслуг и регалий.

"Никакие призы и премии не сделают наших детей более ценными. Ценность в том, что они просто есть", — заключил гендиректор.

Победа Микеллы Абрамовой, десятилетней дочери известной певицы Алсу, в финале шестого сезона "Голоса. Дети" вызывала большой общественный резонанс. Пользователи соцсетей заподозрили, что итоги голосования были сфальсифицированы.

Первый канал начал проверку, и компания Group-IB выяснила, что накрутки действительно были: эксперты выявили массированную автоматизированную отправку СМС в пользу участника под номером семь, под которым выступала Абрамова. В итоге Первый канал отменил результаты голосования и объявил, что вечером 24 мая покажет спецвыпуск шоу.