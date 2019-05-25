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РИА Новости
Культура

Эрнст признался, что после финала "Голоса. Дети" чувствует себя обманутым

Вчера, 01:24
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГенеральный директор Первого канала Константин Эрнст
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст признался, что из-за ситуации с накруткой голосов в финале шоу "Голос. Дети" почувствовал себя обманутым.
"Двадцать шестого апреля на финале "Голоса" случилось то, что до сих пор обсуждает вся страна. То, чего никогда не было в этом проекте. Каждый имел право реагировать так, как он реагировал. Каждый мог чувствовать себя обманутым — мы точно чувствовали себя обманутыми. И, наверное, мало кто верил, что расследование, которое мы объявили, что-то изменит. Мы были готовы к любым его результатам", — сказал Эрнст, подводя итоги спецвыпуска "Голоса. Дети".
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По его словам, если бы проверка не выявила вмешательства в итоги голосования, то организаторы признали бы первоначальные результаты финала.
"Но расследование показало, что воздействие оказывалось. Мы не знаем, кто и зачем это сделал, из каких побуждений", — отметил гендиректор. В этой ситуации, по его словам, обманутыми оказались все, кто имеет отношение к шоу: участники, их родители, организаторы программы и зрители.
"Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку: вы не должны быть объектами манипуляций взрослых. Отменяя результат финала, мы хотели сказать каждому взрослому: не стоит даже пытаться", — предупредил Эрнст. При этом он призвал любить и уважать детей такими, какие они есть, вне зависимости от заслуг и регалий.
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Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск "Голоса. Дети"
"Никакие призы и премии не сделают наших детей более ценными. Ценность в том, что они просто есть", — заключил гендиректор.
Победа Микеллы Абрамовой, десятилетней дочери известной певицы Алсу, в финале шестого сезона "Голоса. Дети" вызывала большой общественный резонанс. Пользователи соцсетей заподозрили, что итоги голосования были сфальсифицированы.
Первый канал начал проверку, и компания Group-IB выяснила, что накрутки действительно были: эксперты выявили массированную автоматизированную отправку СМС в пользу участника под номером семь, под которым выступала Абрамова. В итоге Первый канал отменил результаты голосования и объявил, что вечером 24 мая покажет спецвыпуск шоу.
На программу канал пригласил всех участников скандального финала шестого сезона. В итоге Эрнст объявил победителями всех финалистов, включая Микеллу Абрамову, отказавшуюся участвовать в спецвыпуске.
Певица Алсу
22 мая, 14:13
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
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КультураВокальный конкурс "Голос. Дети"Первый канал (телеканал)Константин ЭрнстРоссия
Популярные комментарии
Эрнст, вы настоящий Человек, я вас уважаю! "Голос Дети" - моя любимая передача, спасибо, что вы ее очистили!
25 мая, 01:34
Валентина Чурикова (Ворожцова)
731021192
Грош цена таким словам! Где дальнейшее расследование? Где посадки? ) Ручонки помыть кому-то не дали )
25 мая, 01:27
C3Craig 3375
144400028
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