Билан выразил готовность в третий раз принять участие в Евровидении

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Певец Дима Билан допустил, что мог бы в третий раз поехать в качестве участника Евровидения от России.
"Вполне возможно, если вы настоите, то я поеду, почему нет. Спорт. Весело", - сказал Билан в эфире телешоу "Вечерний Ургант".
В этом году Россию на Евровидении второй раз представлял Сергей Лазарев, который занял с песней Scream! третье место, как и в 2016 году, когда он участвовал в конкурсе в Стокгольме.
Дима Билан дважды участвовал в конкурсе Евровидение, выиграв его в 2008 году с песней Believe.