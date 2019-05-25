Билан выразил готовность в третий раз принять участие в Евровидении

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Певец Дима Билан допустил, что мог бы в третий раз поехать в качестве участника Евровидения от России.

В этом году Россию на Евровидении второй раз представлял Сергей Лазарев, который занял с песней Scream! третье место, как и в 2016 году, когда он участвовал в конкурсе в Стокгольме.