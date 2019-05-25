В машине в мексиканском штате обнаружили пять сгоревших тел

МЕХИКО, 25 мая – РИА Новости. Сожженные тела пяти человек были найдены в пятницу властями в салоне сгоревшего автомобиля в мексиканском штате Мичоакан, сообщает портал Сожженные тела пяти человек были найдены в пятницу властями в салоне сгоревшего автомобиля в мексиканском штате Мичоакан, сообщает портал Excelsior

Огонь заметили водители, ехавшие под дороге между городами Уруапан и Лос-Рейес. На место прибыли полиция и военные, которые обнаружили три сгоревших тела в багажнике автомобиля и еще два – в салоне.

Сгоревшая машина была найдена недалеко от места, где в среду произошло столкновение двух противоборствующих преступных группировок. В нем были убиты десять человек, еще трое получили ранения.