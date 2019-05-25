Оппозиция Судана призвала к всеобщей забастовке 28 и 29 мая

Суданские демонстранты из города Атбара на крыше поезда на железнодорожной станции Бахари в Хартуме

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Оппозиционный альянс "Силы за свободу и перемены" призвал к проведению всеобщей забастовки 28 и 29 мая, говорится в распространенном заявлении.

Согласно документу, альянс призвал "начать забастовку во вторник в частных и государственных организациях и компаниях ..., продолжать политическую забастовку в течение двух дней и выйти на площади с сидячей забастовкой в столице и регионах".

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.