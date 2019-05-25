Галкин прокомментировал спецвыпуск шоу "Голос. Дети"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Решение объявить всех финалистов шестого сезона проекта "Голос. Дети" победителями шоу является очень мудрым, спецвыпуск получился трогательным, считает телеведущий Максим Галкин.

В эфире спецвыпуска, который состоялся в пятницу, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта.

"Как зритель я невероятно растроган таким финалом, хочу поздравить победителей. Я счастлив, что Первый канал нашел такое мудрое решение. Это было замечательно, трогательно, классно, мы еще раз насладились потрясающими ребятами", — сказал Галкин на видео, опубликованном в Instagram.

Он назвал речь Эрнста очень правильной и отметил, что Первый канал достойно вышел из конфликта.

Ситуация с голосованием в финале шестого сезона проекта "Голос.Дети", прошедшим 26 апреля в эфире Первого канала, вызвала широкий общественный резонанс. Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила Абрамова из команды Лободы, набрав 56,5% голосов. Это решение канал принял, основываясь на промежуточных результатах проверки, проведенной международной компанией Group-IB.

Согласно докладу Group-IB, выявлена массированная автоматизированная отправка смс в пользу участника "Голос.Дети" под номером семь, который был присвоен Абрамовой, в накрутке голосов участвовали около 300 телефонных номеров, с них были отправлены более 8 тысяч сообщений. При этом система выбора победителя не подвергалась ни кибератакам, ни внутренним воздействиям.