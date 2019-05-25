Помпео поручил утвердить сделки по продаже оружия для сдерживания Ирана

"Сегодня я принял решение в соответствии со статьей 36 Закона о контроле над экспортом оружия и поручил (государственному) департаменту немедленно завершить (процесс работы) над официальными уведомлениями о 22 незавершенных сделках на поставку оружия в Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию на общую сумму около 8,1 миллиарда долларов, (которые будут направлены) на сдерживание агрессии Ирана и создание потенциала для самообороны партнёров", - говорится в заявлении.