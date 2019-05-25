Движение в районе закрытых станций Филевской линии метро ограничено

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Схема движения транспорта изменится в районах Филевский парк и Дорогомилово в Москве с 25 по 27 мая, чтобы обеспечить приоритетный проезд для городского транспорта на время закрытия нескольких станций Филевской линии столичного метро.

В пресс-службе Центра организации дорожного движения отметили, что в связи с отсутствием движения между станциями "Киевская" и "Кунцевская" Филевской линии столичного метро с 25 мая до 4.30 27 мая в районах Филевский парк и Дорогомилово изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Для этого будет введена обособленная выделенная полоса на участке улицы Большая Дорогомиловская от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.

Отмечается, что проезд по выделенной полосе разрешен только для общественного транспорта. Доступ такси на время изменений будет ограничен.

Также отмечается, что для приоритетного движения общественного транспорта будет введен запрет на остановку-стоянку на Украинском бульваре (от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко). На участке улицы Барклая (от улицы Большая Филевская до улицы Сеславинская) и на набережной Тараса Шевченко (парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар).