Опекуна из Челябинской области осудили за растрату пособий

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В Челябинской области приемного отца, воспитавшего 60 детей, приговорили к трем годам лишения свободы условно по обвинению в мошенничестве. Игоря Мотыгина заподозрили в хищении одного миллиона 176 тысяч рублей из пенсий четверых опекаемых. Деньги, полагает следствие, он использовал для погашения собственных долгов. Многодетный отец с обвинением не согласен и уверяет, что снимал "пенсионные" на еду и одежду для подростков — ежемесячного пособия в 7500 рублей категорически не хватало. Вот только продукты для воспитанников, как выяснило РИА Новости, ему отпускали в долг владельцы местных магазинов. На сегодняшний день Мотыгин должен предпринимателям порядка 150 тысяч рублей.

"Картошка ведрами, окорочка — коробками"

За 23 года Игорь Мотыгин воспитал 60 приемных детей. Брал только мальчиков. Почти все — с тяжелой судьбой. В 1996 году его свояк застрелил сестру, сиротами остались трое племянников. Мотыгин каждую неделю навещал их в детском доме, а через несколько месяцев решил усыновить. Потом еще взял под опеку сирот. В разные годы у него на воспитании находилось от четырех до двенадцати мальчиков.

Сейчас — пятеро. Один родился в колонии — мать отбывала срок за распространение наркотиков. Другого, как рассказывает Мотыгин, сдал в психиатрическую клинику родной отец. "Я беру только тех, у кого нет шансов оказаться в семье. Почти все мои воспитанники раньше нюхали краску, по несколько раз сбегали из интернатов", — говорит Мотыгин.

© Телеканал 360° Многодетный отец Игорь Мотыгин с приемными детьми © Телеканал 360° Многодетный отец Игорь Мотыгин с приемными детьми

После побега одного из его подопечных и началась проверка, вылившаяся в уголовное дело. Когда парня поймали, он пожаловался на невыносимые условия в семье опекуна. Потом, правда, от своих слов отказался. Вроде как даже написал заявление, что оговорить Игоря Анатольевича его заставили "под таблетками". Но заслуженного приемного отца решили проверить обстоятельно. Тогда-то и стало ясно, что на сберкнижке у мальчика нет пенсии, которую он получал каждый месяц в связи с потерей кормильца. Всего пропало порядка 250 тысяч рублей. Не было денег на счетах и у троих других детей. Всего, согласно обвинительному заключению, за два года (с 2016-го по начало 2018-го) со счетов подростков исчез один миллион 176 тысяч рублей.

"Ранее обвиняемый подал в органы опеки заявление с просьбой перевести пенсионные накопления детей в другой банк под более высокий процент. Ему разрешили. Но в ходе проверки выяснилось, что денег на том счете нет", — пояснил РИА Новости помощник прокурора Октябрьского района Евгений Супрунович.

Сам Мотыгин не отрицает: пенсии детей снимал. Однако шли деньги исключительно на еду, одежду, гаджеты: "У меня на тот момент было четверо приемных ребят, им дополнительно перечисляли по несколько тысяч на покупку одежды, техники. А на четверых опекаемых полагалось только голое пособие в 7500 рублей на каждого. Как думаете, можно на эти деньги протянуть, если у нас в области прожиточный минимум 11 тысяч? А ведь им то планшет нужен, то спортивная форма. Не могу же я одним купить, а другим нет. Вот я и снимал пенсии. Кстати, с их ведома — все ребята дали мне расписки".

Мотыгин уверяет: большая часть денег уходила на продукты. "Супа я им по десять литров варил. Картошки сразу ведро уходило. Яйца мы брали по 80-90 штук. Окорочка — по две коробки. А ведь они и фрукты, и сладкое любят. Только одного печенья я покупал по семь-восемь коробок на месяц".

Во время суда по совету адвоката он проводил контрольные закупки продуктов, сохранял все чеки. Ежемесячная смета составляла 83-84 тысячи, утверждает он. "А наш общий доход, учитывая мою зарплату опекуна, — 53 тысячи". Много денег уходило на бытовые нужды, твердит Мотыгин. "На днях, например, я три свиньи купил, заплатил девять тысяч. Дров мы этой зимой не заготовили, пришлось покупать. Машина колотых стоит восемь тысяч, а нам надо три. Я уж не говорю о том, что ребят хочется побаловать. Недавно младший попросил купить ему щенка алабая. Я разрешил. А ведь собака десять тысяч рублей стоит".

Игорь Мотыгин говорит, что чеки на все крупные покупки он в опеку предоставлял. Что касается продуктов, то за них отчитываться по закону не нужно.

"Долгов на миллион"

Помощник прокурора Октябрьского района Евгений Супрунович, поддержавший в суде обвинение, подтверждает: какие-то чеки у Мотыгина действительно есть. Однако как только их начали проверять, выяснилось — многие были фиктивными. "Например, Игорь Анатольевич предоставил в опеку отчет о покупке мебели. Но, как оказалось, индивидуальный предприниматель, чья печать стояла на бланке, никогда не торговал мебелью, он фрукты реализует, — разъясняет Супрунович. — Согласно другому отчету, обвиняемый купил с рук музыкальный центр за 25 тысяч рублей. Ну сами посудите, может сейчас подержанный музыкальный центр столько стоить? Да ему красная цена — пять тысяч!"

© Телеканал 360° Многодетный отец Игорь Мотыгин из Челябинской области © Телеканал 360° Многодетный отец Игорь Мотыгин из Челябинской области

Продукты Мотыгин и вовсе долгое время брал в кредит. Владельцам магазинов из деревни Нововарламово он остался должен порядка 150 тысяч рублей.

"Он постоянно приходил в магазин, плакал, что пособия на детей опять задержали, парней кормить не на что. Мы его жалели — выдавали продукцию в долг. Причем не на сто или двести рублей — на десятки тысяч. Покупал он всегда коробками, зачастую полуфабрикаты — пельмени, котлеты. А это ведь дорого", — вспоминает хозяйка магазина Ирина Черемина.

При следующем визите часть денег Мотыгин отдавал. И сразу же просил об очередной продуктовой ссуде. В итоге Череминой опекун должен 50 тысяч рублей только за товар. Еще восемьдесят взял у нее в долг на ремонт автомобиля. "А другой владелице магазина из нашей деревни он задолжал сто тысяч за продукты. Получается, его детей фактически кормили мы?" — возмущается Ирина Вячеславовна.

Она обратилась в суд, иск о возмещении средств был удовлетворен. Вот только возвращать долг Игорь Анатольевич не спешил. "Тогда я поехала к судебным приставам, чтобы уточнить, почему с него так долго не взыскивают деньги. Мне предложили встать в очередь — у Мотыгина, как выяснилось, долгов на миллион рублей, — уточняет Черемина. — Я отправилась в Копейск, где Игорь жил до того, как переехал в нашу деревню. Оказалось, и там нескольким предпринимателям он должен крупные суммы".

Кстати, у нее у самой под опекой мальчик. Черемина говорит, что хоть пособие и небольшое, прокормить на него ребенка возможно. "Особенно если не покупать полуфабрикаты, как Мотыгин, а выращивать свое — овощи, скотину. У нас в районе есть и другие опекуны — и всем хватает. Только Игорю не хватает".

"Украли и перекрасили гусей"

В Нововарламово о заслуженном опекуне не самого хорошего мнения. Жители утверждают: за детьми Игорь не следил, трудные подростки целыми днями слонялись по деревне и творили что попало.

"Однажды они увели гусей у местной жительницы, загнали их к себе в сарай, перекрасили и выдавали за своих", — припомнил один из случаев глава Свободненского сельского поселения Николай Василенко. Птицы, к слову, принадлежали той самой Ирине Череминой, которая по наивности выдавала "заслуженному отцу" продукты в долг.

Но если этот почти гоголевский сюжет вызывает скорее улыбку, то от других проделок подростков становится не по себе. Как рассказывает глава сельского поселения, воспитанники обокрали соседа. "А сколько на них жалоб было от местных жителей! Летом они по деревне на мотоциклах гоняли — пугали пенсионеров, детей, живность давили. Однажды их остановил сотрудник ГИБДД, так они при нем сожгли мотоцикл со словами: "Нам ничего не будет". В другой раз на "жигулях" впечатались в дорожный знак, погнули его", — перечисляет Василенко. Учителя от подопечных Мотыгина плакали — те материли и педагогов, и уборщиц. Сам он на все претензии к детям отвечал: "Они у меня трудные, что вы хотите? Но как ему давали детей, раз он с ними не справляется?"

На суде Игорь Анатольевич защищался: на пенсии подопечных он покупал мебель, компьютеры. Однако глава сельского поселения лично инспектировал дом Мотыгина — новых столов или шкафов не заметил. "Из техники единственное, что бросилось в глаза, — большой телевизор. Но миллион он точно не стоит", — констатирует Василенко.

Движение части пенсионных денег в судебном заседании удалось установить: Мотыгин переводил средства на чужой счет для погашения долгов. А их, как подтверждает помощник прокурора, у подсудимого достаточно. "Согласно информации следствия, у него порядка двадцати исполнительных производств. Как он собирался отдавать деньги, непонятно, учитывая, что нигде не работает".

К слову, есть у Мотыгина долг и перед одним из первых воспитанников — у того со сберкнижки он тоже снимал пенсионные накопления. Правда, сам опекун заверяет, что вернул все до копейки. Только вот приемный сын подставил его и дал номер чужой карты.

"Все на детей тратил"

В пятницу, 24 мая, Октябрьский районный суд признал Игоря Мотыгина виновным в мошенничестве и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Также опекуна обязали вернуть деньги, пропавшие со счетов его подопечных. Сам он с вердиктом не согласен, приговор, скорее всего, будет обжаловать.

"Верховный суд четко определил, что мошенничество совершается с целью наживы. А у меня нет ни коттеджа, ни машины, все на детей тратил", — ранее уверял корреспондента РИА Новости приемный отец.