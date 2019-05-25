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РИА Новости

Ученые назвали самые опасные продукты для беременных женщин

Вчера, 04:00
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© Fotolia / PumbaДевушка выбирает майонез в магазине
Девушка выбирает майонез в магазине
© Fotolia / Pumba
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Картофельные чипсы, майонез, растительные масла и прочие продукты, содержащие в себе большие количества линолевой кислоты и прочих ненасыщенных жиров, оказались крайне опасными для беременных женщин. К такому выводу пришли медики, опубликовавшие статью в Journal of Physiology.

"Беременным женщинам крайне важно следить за своей диетой. Мы в очередной раз показали, что чрезмерное употребление определенных видов нутриентов может крайне негативно повлиять на здоровье и саму жизнь растущего плода", — заявила Дианн Скелли (Deanne Skelly) из университета Гриффита в Натане (Австралия)

Сегодня большинство ученых считает, что диета и отдельные продукты питания оказывают сильное влияние не только на вес человека, но и на здоровье его мозга, сосудов, сердца и других ключевых органов тела.
В частности, недавно медики показали, что употребление больших количеств оливкового масла и средиземноморских блюд заметно понижает шансы умереть от инсульта или инфаркта, а чрезмерно большое количество соли в пище, наоборот, ухудшает здоровье сердца и сосудов.
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Недавно исследователи заинтересовались тем, как диета, вредные привычки и прочие особенности стиля жизни могут влиять на здоровье беременной женщины и ее будущего ребенка. К примеру, опыты на мышах и наблюдения за будущими мамами показали, что рыбий жир заметно снижает вероятность выкидыша, а курение – почти удваивает эти шансы.
Скелли и ее коллеги открыли новую угрозу для здоровья беременных женщин и эмбрионов, наблюдая за тем, как так называемые омега-6 жиры, ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в растительных маслах и майонезе, влияли на здоровье беременных крыс.
Ученых интересовали эти вещества по той причине, что их избыток в организме, как показали другие наблюдения за жизнью грызунов, заметно повышают уровень различных сигнальных молекул, способствующих развитию воспалений. Воспаления, в свою очередь, могут ослаблять здоровье беременной женщины, что будет провоцировать выкидыши или вести к задержке развития плода.
Австралийские биологи проверили, так ли это на самом деле, посадив половину крыс на диету, в которой содержалось примерно в пять раз больше линолевой кислоты, чем в обычной пище для грызунов. Это, как отмечают исследователи, отчасти имитирует пропорции жиров, характерные для современной западной диеты.
Дождавшись начала течки, ученые посадили их в клетки с самцами и начали следить за развитием плода и изменениями в состоянии здоровья самок после оплодотворения. Как отмечают исследователи, частота развития воспалений в их организме действительно выросла, несмотря на то, что крысы не набрали лишнего веса и не страдали от диабета или прочих метаболических болезней.
Аналогичным образом, ученые не зафиксировали никаких различий в массе плода и скорости развития органов крысят. При этом в организме их матери выросла концентрация гормона, способного вызвать выкидыш, а доля гормонов роста в тканях зародыша, наоборот, упала.
Что самое интересное, переход на аналог "западной" диеты крайне странным образом повлиял на соотношение полов в потомстве крыс. Доля "мужских" зародышей по пока непонятным причинам снизилась на 16%, тогда как число будущих самок никак не поменялось.
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Как предполагают ученые, это связано с тем, что клетки самцов гораздо хуже сопротивляются действию клеточного стресса и быстрее гибнут в неблагоприятной ситуации, чем "женские" эмбрионы.
Учитывая подобные риски и другие негативные свойства ненасыщенных жирных кислот, ученые советуют всем беременным женщинам, особенно тем, кто ждет появления сына, избегать продуктов с большим количеством омега-6 жиров.
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