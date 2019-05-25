Салюты, карнавал и битва диджеев. Названы лучшие фестивали выходных

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Самые интересные события в последние майские выходные пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Ярославле, Иваново и Сочи, сообщает Турстат.

Аналитическое агентство определило, где проходят фестивали и праздничные мероприятия последних весенних выходных, которые было бы интересно посетить туристам и местным жителям.

Рейтинг представлен по результатам анализа уникальности и популярности событий, запланированных на эти даты.

День Города, Санкт-Петербург, 25-26 мая 2019

В программе — парады барабанщиков и ретро-транспорта, Петербургский международный книжный салон и фестиваль мороженого. А вечерами - праздничный салют над акваторией Невы, 3D-шоу на разводной части Дворцового моста, которые лучше смотреть на Адмиралтейской и Дворцовой набережных, а также концерт на Дворцовой площади.

Рыбная неделя, Москва, 24 мая — 2 июня 2019

Гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" пройдет в рамках проекта уличных фестивалей "Московские сезоны". В центре Москвы посетители смогут поучаствовать в мастер-классах по приготовлению рыбы, сходить на ярмарку и лекции о рыбном промысле, а также продегустировать суп том-ям с морепродуктами, шашлык из морского гребешка, печеную дальневосточную корюшку, мини-осьминогов c паприкой и шалфеем и лангустинов, приготовленных на гриле. В прошлом году мероприятие посетили более двух миллионов человек.

День Города, Ярославль, 25 мая 2019

В программе праздничных мероприятий в честь 1009-летия основания Ярославля - концерт творческих коллективов, фестиваль живых статуй, выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел и боксерский турнир на открытом воздухе. Также запланированы выступления театральных коллективов, фестиваль городской еды и концерт молодых музыкантов, а вечером — фейерверк над акваторией Волги.

День Города, Иваново, 25 мая 2019

Посетители праздника - и дети, и взрослые - смогут стать участниками интерактивных программ, побывать на концерте местных артистов, увидеть выступление театров моды. Еще запланированы битва диджеев, марафон юмора "СТЭМ!", выставка спортивных и ретро-автомобилей и несколько фестивалей - фейерверков, уличного искусства и граффити.

Карнавал, Сочи, 25 мая 2019