Последний спарринг: кого обвинили в гибели пауэрлифтера Драчева

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. На днях вступил в силу приговор по резонансному делу об убийстве известного хабаровского спортсмена Андрея Драчева, скончавшегося на улице после нескольких ударов бойца смешанных единоборств Анара Аллахверанова. За потасовкой наблюдали сотрудники Росгвардии и полиции, но предпочли не вмешиваться. Сам Анар спешно покинул место ЧП и месяц скрывался от правоохранительных органов. О том, как пьяная драка вылилась в три уголовных дела, — в материале РИА Новости.
Убойная "вертушка"
Инцидент произошел 20 августа 2017-го возле кафе в центре Хабаровска. У одного из посетителей — 32-летнего мастера спорта международного класса по силовому троеборью Андрея Драчева — случился конфликт с другим гостем. После короткой словесной перепалки подвыпившие мужчины отправились выяснять отношения на улицу.
"Андрей предлагал оппоненту решить вопрос на трезвую голову и встретиться на следующий день в спортзале, чтобы провести спарринг, — рассказывает РИА Новости знакомый погибшего. — Однако тот настаивал на сиюминутном разбирательстве".
Наружные камеры видеонаблюдения зафиксировали, как крепкий молодой человек хорошо поставленным ударом ноги с разворота уложил Драчева на асфальт. Тот попытался встать, но тут же пропустил еще один удар, оказавшись в нокауте. После этого в лицо уже лежащего без сознания Андрея прилетело еще пять ударов рукой.
Появилось видео драки, в которой погиб чемпион мира по пауэрлифтингу Драчев
Появилось видео драки, в которой погиб чемпион мира по пауэрлифтингу Драчев
Приехавшие медики не смогли спасти пострадавшего, а его "спарринг-партнер" спешно покинул место происшествия. Впрочем, оперативники довольно быстро установили его личность и объявили в международный розыск. Подозреваемым оказался 25-летний боец смешанных единоборств Анар Аллахверанов. В отличие от Драчева, он не имел высоких спортивных регалий, однако техникой ударов и борьбы владел вполне профессионально.
"Растерявшийся ребенок"
Следователи сначала возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть". Однако затем переквалифицировали статью на более тяжкую — "Убийство, совершенное из хулиганских побуждений".
© Фото : аккаунт Анара Аллахверанова в InstagramПодозреваемый в убийстве Андрея Драчева Анар Аллахверанов
Подозреваемый в убийстве Андрея Драчева Анар Аллахверанов
Трагедия вызвала широкий общественный резонанс. На Дальнем Востоке Драчева знали как успешного спортсмена — он мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, серебряный призер чемпионатов мира и Европы. В последние годы Андрей забросил занятия штангой и увлекся бодибилдингом.
"Он получил травму колена, из-за чего, на мой взгляд, психологически надломился, — рассказывает РИА Новости тренер погибшего спортсмена Владимир Мулин. — После операции Драчев еще несколько раз выступил на соревнованиях по жиму лежа, после чего завязал с большим спортом. Хотя с его природными данными вполне мог стать победителем мирового первенства и выполнить норматив заслуженного мастера спорта. К сожалению, он частенько стал захаживать в ночные клубы и бары".
По словам Мулина, случившаяся трагедия едва не привела к массовым разборкам между пауэрлифтерами и приверженцами смешанных единоборств. "Мне звонили коллеги и говорили, что надо как следует показать этим бойцам, — добавляет Владимир. — Я ответил, что никому ничего не надо показывать, а следует запретить спортсменам выяснять отношения вне зала".
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкОтец погибшего Константин Драчев во время заседания Хабаровского краевого суда
Отец погибшего Константин Драчев во время заседания Хабаровского краевого суда
Накаленную обстановку разрядил сам Аллахверанов, которого искала едва ли не вся дальневосточная полиция, — спустя месяц он добровольно пришел в правоохранительные органы и написал явку с повинной, после чего сразу проследовал в СИЗО.
В его поддержку выступили представители диаспоры и местный депутат Евгений Смолькин, записавший видеообращение к послу Азербайджана. "Сотрудники СК не устояли перед давлением общественности, потому и переквалифицировали статью на более тяжкую, — уверяет автор ролика. — Сразу после драки, увидев, что Драчев лежит без движения, Анар растерялся, что на его месте сделал бы каждый ребенок, ведь ему всего 25 лет, и он испытал большой стресс. Но потом сам пришел в следственные органы вместе с адвокатом".
По словам Смолькина, между участниками конфликта был "честный мужской поединок". Впрочем, отклика это обращение не нашло, поэтому статью оставили прежней.
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкНа церемонии прощания с погибшим чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчевым в Хабаровске. 24 августа 2017
На церемонии прощания с погибшим чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчевым в Хабаровске. 24 августа 2017
"Политика" невмешательства
Вместе с Анаром под следствие также попали три сотрудника правоохранительных органов — один полицейский и два росгвардейца. В их отношении завели уголовные дела о халатности. "В компании Аллахверанова находился младший сержант полиции, который не принял мер к пресечению преступления, не пытался задержать своего знакомого и не оказал помощь потерпевшему, — сообщил РИА Новости адвокат погибшего Евгений Швецов. — Из МВД его уволили по статье "Использование должностных полномочий вопреки интересам службы".
Суд приговорил экс-полицейского к двум с половиной годам условно. В отличие от коллеги, росгвардейцы, приехавшие на вызов о драке, получили реальные сроки — три года и три месяца и два года и восемь месяцев колонии-поселения.
Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев
"На их глазах Аллахверанов наносил множественные удары руками и ногами по голове Драчева, но сотрудники не пресекли эти противоправные действия, не задержали подозреваемого и не доставили его в отдел полиции для разбирательств, а просто уехали с места происшествия, — сообщили в СУ СКР по Хабаровскому краю. — (Их невмешательство) позволило молодому человеку продолжить агрессивные действия в отношении потерпевшего. В результате этого между ними произошла еще одна драка, в ходе которой Драчев скончался".
Смертельная авария
Пока Аллахверанов находился в следственном изоляторе, в ДТП погиб его отец — пожилого мужчину сбили, когда он направлялся в офис к адвокату. Удар был настолько сильным, что потерпевшему оторвало ногу.
Сторонники Анара поспешили назвать аварию местью со стороны друзей Драчева, хотя ее виновник с места происшествия не скрылся, а, напротив, сам вызвал скорую помощь и полицию. В итоге следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Однако в процессе разбирательства не нашли связи между дракой спортсменов и случившимся ДТП.
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкАнар Аллахверанов, обвиняемый в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, на заседании Хабаровского краевого суда
Анар Аллахверанов, обвиняемый в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, на заседании Хабаровского краевого суда
В декабре 2018-го Хабаровский краевой суд приговорил Аллахверанова к 18 годам колонии строгого режима и штрафу в размере пяти миллионов рублей, которые он должен заплатить родственникам погибшего.
"В последнем слове Анар попросил прощения у родственников Драчева, — сообщил адвокат Шевцов. — Он также отметил, что не хотел убивать и сожалеет о случившемся, искренне раскаивается и готов понести наказание".
Представители обвиняемого — а его защищали три адвоката — обжаловали приговор, однако Верховный суд оставил его без изменения.