Последний спарринг: кого обвинили в гибели пауэрлифтера Драчева

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. На днях вступил в силу приговор по резонансному делу об убийстве известного хабаровского спортсмена Андрея Драчева, скончавшегося на улице после нескольких ударов бойца смешанных единоборств Анара Аллахверанова. За потасовкой наблюдали сотрудники Росгвардии и полиции, но предпочли не вмешиваться. Сам Анар спешно покинул место ЧП и месяц скрывался от правоохранительных органов. О том, как пьяная драка вылилась в три уголовных дела, — в материале РИА Новости.

Убойная "вертушка"

Инцидент произошел 20 августа 2017-го возле кафе в центре Хабаровска. У одного из посетителей — 32-летнего мастера спорта международного класса по силовому троеборью Андрея Драчева — случился конфликт с другим гостем. После короткой словесной перепалки подвыпившие мужчины отправились выяснять отношения на улицу.

"Андрей предлагал оппоненту решить вопрос на трезвую голову и встретиться на следующий день в спортзале, чтобы провести спарринг, — рассказывает РИА Новости знакомый погибшего. — Однако тот настаивал на сиюминутном разбирательстве".

Наружные камеры видеонаблюдения зафиксировали, как крепкий молодой человек хорошо поставленным ударом ноги с разворота уложил Драчева на асфальт. Тот попытался встать, но тут же пропустил еще один удар, оказавшись в нокауте. После этого в лицо уже лежащего без сознания Андрея прилетело еще пять ударов рукой.

Появилось видео драки, в которой погиб чемпион мира по пауэрлифтингу Драчев Появилось видео драки, в которой погиб чемпион мира по пауэрлифтингу Драчев

Приехавшие медики не смогли спасти пострадавшего, а его "спарринг-партнер" спешно покинул место происшествия. Впрочем, оперативники довольно быстро установили его личность и объявили в международный розыск. Подозреваемым оказался 25-летний боец смешанных единоборств Анар Аллахверанов. В отличие от Драчева, он не имел высоких спортивных регалий, однако техникой ударов и борьбы владел вполне профессионально.

"Растерявшийся ребенок"

Следователи сначала возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть". Однако затем переквалифицировали статью на более тяжкую — "Убийство, совершенное из хулиганских побуждений".

Трагедия вызвала широкий общественный резонанс. На Дальнем Востоке Драчева знали как успешного спортсмена — он мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, серебряный призер чемпионатов мира и Европы. В последние годы Андрей забросил занятия штангой и увлекся бодибилдингом.

"Он получил травму колена, из-за чего, на мой взгляд, психологически надломился, — рассказывает РИА Новости тренер погибшего спортсмена Владимир Мулин. — После операции Драчев еще несколько раз выступил на соревнованиях по жиму лежа, после чего завязал с большим спортом. Хотя с его природными данными вполне мог стать победителем мирового первенства и выполнить норматив заслуженного мастера спорта. К сожалению, он частенько стал захаживать в ночные клубы и бары".

По словам Мулина, случившаяся трагедия едва не привела к массовым разборкам между пауэрлифтерами и приверженцами смешанных единоборств. "Мне звонили коллеги и говорили, что надо как следует показать этим бойцам, — добавляет Владимир. — Я ответил, что никому ничего не надо показывать, а следует запретить спортсменам выяснять отношения вне зала".

Накаленную обстановку разрядил сам Аллахверанов, которого искала едва ли не вся дальневосточная полиция, — спустя месяц он добровольно пришел в правоохранительные органы и написал явку с повинной, после чего сразу проследовал в СИЗО.

В его поддержку выступили представители диаспоры и местный депутат Евгений Смолькин, записавший видеообращение к послу Азербайджана. "Сотрудники СК не устояли перед давлением общественности, потому и переквалифицировали статью на более тяжкую, — уверяет автор ролика. — Сразу после драки, увидев, что Драчев лежит без движения, Анар растерялся, что на его месте сделал бы каждый ребенок, ведь ему всего 25 лет, и он испытал большой стресс. Но потом сам пришел в следственные органы вместе с адвокатом".

По словам Смолькина, между участниками конфликта был "честный мужской поединок". Впрочем, отклика это обращение не нашло, поэтому статью оставили прежней.

"Политика" невмешательства

Вместе с Анаром под следствие также попали три сотрудника правоохранительных органов — один полицейский и два росгвардейца. В их отношении завели уголовные дела о халатности. "В компании Аллахверанова находился младший сержант полиции, который не принял мер к пресечению преступления, не пытался задержать своего знакомого и не оказал помощь потерпевшему, — сообщил РИА Новости адвокат погибшего Евгений Швецов. — Из МВД его уволили по статье "Использование должностных полномочий вопреки интересам службы".

Суд приговорил экс-полицейского к двум с половиной годам условно. В отличие от коллеги, росгвардейцы, приехавшие на вызов о драке, получили реальные сроки — три года и три месяца и два года и восемь месяцев колонии-поселения.

"На их глазах Аллахверанов наносил множественные удары руками и ногами по голове Драчева, но сотрудники не пресекли эти противоправные действия, не задержали подозреваемого и не доставили его в отдел полиции для разбирательств, а просто уехали с места происшествия, — сообщили в СУ СКР по Хабаровскому краю. — (Их невмешательство) позволило молодому человеку продолжить агрессивные действия в отношении потерпевшего. В результате этого между ними произошла еще одна драка, в ходе которой Драчев скончался".

Смертельная авария

Пока Аллахверанов находился в следственном изоляторе, в ДТП погиб его отец — пожилого мужчину сбили, когда он направлялся в офис к адвокату. Удар был настолько сильным, что потерпевшему оторвало ногу.

Сторонники Анара поспешили назвать аварию местью со стороны друзей Драчева, хотя ее виновник с места происшествия не скрылся, а, напротив, сам вызвал скорую помощь и полицию. В итоге следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Однако в процессе разбирательства не нашли связи между дракой спортсменов и случившимся ДТП.

В декабре 2018-го Хабаровский краевой суд приговорил Аллахверанова к 18 годам колонии строгого режима и штрафу в размере пяти миллионов рублей, которые он должен заплатить родственникам погибшего.

"В последнем слове Анар попросил прощения у родственников Драчева, — сообщил адвокат Шевцов. — Он также отметил, что не хотел убивать и сожалеет о случившемся, искренне раскаивается и готов понести наказание".