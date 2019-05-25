Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-25T07:55Z
https://ria.ru/20190525/1554886388.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155488/90/1554889093_108:426:2989:2047_1036x0_80_0_0_ad3b79d737b411cbc51767c0148869ae.jpg
РИА Новости

Кошмарное будущее Евросоюза: "Путин, Джонсон и Фарадж нас уничтожат"

Вчера, 08:00
24857
© AP Photo / Alastair GrantНайджел Фараж
Найджел Фараж
© AP Photo / Alastair Grant
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Главный медийный рупор британского истеблишмента, газета The Times, сообщила читателям о запуске некой "организованной попытки по уничтожению Евросоюза", причем со ссылкой на вполне респектабельный источник, который находится у самой верхушки пирамиды европейской бюрократии. Этот источник — Ги Верхофстадт, экс-премьер Бельгии, а ныне влиятельный член панъевропейского политического объединения "Альянс либералов и демократов за Европу", руководитель его фракции в Европейском парламенте, а также главный переговорщик Европейского парламента по вопросу выхода Великобритании. Именно он считает, что за "организованной попыткой уничтожения европейского проекта в целом" стоит Россия, и эта позиция дает возможность главному британскому СМИ выйти с заголовком "Путин, Джонсон и Фарадж уничтожат нас, предупреждает глава ЕС".
Суть алармистского материала The Times сводится к одному очень жесткому тезису, который британские журналисты продвигают в максимально безапелляционной манере: "Мистер Верхофстадт заявил, что если европейские лидеры не смогут остановить тренд популизма, Евросоюз будет разрушен в результате поддерживаемого Россией националистического переворота на выборах в 2024 году."
Стоит особо отметить тот факт, что видный европейский политик приравнивает вероятный результат народного волеизъявления на выборах к "националистическому перевороту". Это смотрится особенно иронично в контексте того, что фракция, которую он возглавляет, называется "Альянс либералов и демократов за Европу". С точки зрения европейского политического истеблишмента, чьим голосом бесспорно является этот бельгийский экс-премьер, видимо, предполагается, что либерализм и демократия подразумевают обязательное сохранение власти у тех, кто называет себя либералами и демократами. А если избиратели против, то в этом виноват лично Путин.
Кстати, в этой же логике можно называть любые выборы с неудобным результатом "националистическим переворотом", причем СМИ, которые публикуют эту позицию, даже не задумываются о риске разозлить читателей. Ибо та часть аудитории, у которой еще осталась толика здравого смысла и самоуважения, уже давно перестала читать или воспринимать всерьез мейнстримные СМИ.
Можно себя поставить на место типичного британского избирателя, который голосовал за Brexit и сейчас намерен голосовать за партию Brexit на выборах в Европарламент. Этому избирателю господин Верхофстадт и вторящие ему журналисты The Time говорят, что его поведение — результат влияния Путина, Кремля, "российских олигархов, близких к Кремлю". Избиратель неизбежно задает себе два вопроса ребром: знаком ли я с Путиным? Убедил ли меня Путин в том, что пора валить из Евросоюза? Если избиратель психически здоров, а шапочка из фольги не является его каждодневным головным убором, то он смело отвечает "нет" на оба вопроса, но на всякий случай запоминает, что о своих политических пристрастиях лучше никому не говорить, а то могут посчитать агентом КГБ.
И вот — несмотря на социальное, медийное и политическое давление (а сторонников Brexit объявляют нацистами, бьют и подвергают травле в соцсетях), все равно по опросам получается, что за партию Brexit (созданную "на коленке" буквально несколько месяцев назад) готовы проголосовать на выборах в Европарламент больше 30 процентов избирателей. То есть по результатам опросов за самых радикальных евроскептиков готовы голосовать больше избирателей, чем за две главные системные партии (лейбористскую и консервативную) вместе взятые. По оценкам американского информационного агентства UPI, евроскептические партии получат примерно 35% голосов на выборах в Европарламент.
Несмотря на то что фракцию евроскептиков можно будет маргинализировать, ее успех, совмещенный с Brexit, справедливо воспринимается европейским истеблишментом как вотум недоверия проекту объединенной Европы в ее нынешнем виде. От такой статистики европейский истеблишмент должен был бы прийти в ужас и заняться серьезной интроспекцией для выяснения причин ненависти к своему проекту (раз ее невозможно подавить даже масштабной кампанией социального давления).
Более того: социальное давление (к которому подстрекают почти все системные СМИ и большинство системных политиков ЕС и Великобритании) приводит к появлению в Великобритании и других странах ЕС "секретных евроскептиков". Эти люди не говорят о своей политической позиции даже близким друзьям и коллегам, не пишут о ней в соцсетях и врут в экзит-поллах из страха потерять работу или подвергнуться общественному остракизму. Зато эти "секретные евроскептики", что называется, "отрываются на полную катушку" в избирательной кабинке, а также массово делают пожертвования в пользу евроскептических партий.
Это вызывает крайнее недоумение у социологов и системных политиков. Ужас, который должен сопровождать эту политическую ситуацию, действительно фиксируется в рядах последних, но вот интроспекции — нет. Вместо интроспекции у них только Путин, который с их точки зрения в ответе и за Brexit, и за рост популярности евроскептиков, и за системные проблемы европейского проекта.
Золотые слитки
22 мая, 14:51
Россия увеличивает золотые запасы. Почему это напугало Европу?На смену британским ученым спешат британские журналисты. Рост золотых запасов России они назвали угрозой миру. Весь анализ построен на ошибочной статистике, но разве это должно мешать русофобии?
Даже если заявить, как это сделал Верхофстадт, что Найджел Фарадж (лидер партии Brexit) и Борис Джонсон (известный русофоб и потенциальный лидер британских консерваторов после отставки Терезы Мэй) работают в интересах Кремля, то это ничего не изменит. Это будет только злить тех самых "секретных евроскептиков". Причем не только в Великобритании, а по всей Европе.
Самый точный диагноз Евросоюзу поставил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который винит во всем совсем не Путина и не "влияние кремлевских олигархов". В интервью Handelsblatt Юнкер пожаловался на то, что у Европы наблюдаются проблемы интимного характера: "Мы потеряли наше коллективное либидо", — заявил он. И добавил, что европейцы просто уже друг друга не любят. Несмотря на то что господин Юнкер приблизился к корню проблемы, есть основания полагать, что он ее все-таки идентифицировал не совсем точно: дело не в отсутствии любви европейцев друг к другу, а в интеллектуальной импотенции европейского политического истеблишмента. Это он все никак не может поверить в то, что сказка о "великом глобальном европейском проекте" закончилась, и политикам нужно (посыпав голову пеплом) переделывать проект с нуля. А до тех пор, пока это осознание не придет, они и дальше будут работать невольными пиарщиками России и российского президента.
Ведь если избирателям, которые хотят свободы, постоянно говорить, что этому их научил Путин, то европейцы сделают логичный вывод: где Путин, там — свобода. А это совсем не то, чего хотелось бы официальному Брюсселю.
304371215
Обсудить 8
ЕвропаРоссияАвторы
Популярные комментарии
Последний абзац нужно выбить на здоровенных каменных скрижалях, и бить ими по головам некоторых западных политиков, пока те не поумнеют.
25 мая, 09:12
Сергей Шмель
820000
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Жители одного из районов Алеппо получили гумпомощь от российских военных
06:00В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением
05:46Абэ и Трамп провели пятую по счету совместную игру в гольф
04:30Мадуро поблагодарил Норвегию за содействие продвижению диалога с оппозицией
04:21Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского "знаменитым украинцем"
04:12У берегов Японии столкнулись два грузовых судна
03:53Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
03:47В Иркутске ликвидировали пожар в торговом центре
03:38 В Иркутске загорелся торговый центр
03:30Эксперты рассказали о рисках затягивания ситуации с нефтепроводом "Дружба"
03:24Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы
03:21Роскосмос планирует повысить грузоподъемности "Ангары"
03:18Учитель планирует, что на Первом канале покажут сериал на основе "Матильды"
03:10Трамп заявил, что его не беспокоят последние пуски в КНДР
03:05Посол Украины пригрозил России "гамбургскими" санкциями из-за моряков
03:04Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу "Голос. Дети"
03:03Глава общества пасечников опроверг сообщения о массовой гибели пчел
02:45Японский журналист пожаловался на "дискомфорт" из-за Дня Победы в России
02:18Клишас: решение трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе нелегитимно
01:58Среди плененных в ДНР бойцов ВСУ оказался 54-летний солдат
Лента новостейМолния