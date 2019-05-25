Трамп против Huawei: стоит ли волноваться владельцам гаджетов

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Александр Лесных. В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп ввел в стране чрезвычайное положение и запретил американским компаниям сотрудничать с компанией Huawei — китайцы якобы угрожают национальной безопасности. Отношения с IT-гигантом разорвали поставщики комплектующих Intel, Qualcomm и Xilinx, а Google прекратила сотрудничество в рамках Android. Пора ли волноваться владельцам смартфонов Huawei и Honor — в материале РИА Новости.

Удар по своим

Атака на Huawei — очередная попытка Трампа выиграть торговую войну с Пекином и заставить его жить и работать по выгодным США правилам. Первыми на призыв президента бойкотировать китайскую корпорацию ответили Google, Intel и производители чипов Qualcomm и Xilinx. Google объявила, что прекратит сотрудничество с Huawei по своей операционной системе Android, остальные отказались поставлять китайцам комплектующие для смартфонов и прочего оборудования.

Новость произвела эффект разорвавшейся бомбы, но страсти быстро улеглись: эксперты решили, что серьезных проблем у Huawei в краткосрочной перспективе не возникнет. Ведь у компании есть собственные разработки — процессор Kirin и 5G-модем Balong 5000. Разве что из-за прекращения сотрудничества с Intel китайцам придется отказаться от рынка ноутбуков. Но тут Huawei почти ничего не потеряет, поскольку производство лэптопов — скорее имиджевая составляющая бизнеса компании.

По мнению специалистов, в крайнем случае Huawei может проигнорировать права интеллектуальной собственности американских компаний. Тем более что, например, Intel выпускает одну из своих самых востребованных линеек процессоров восьмого поколения на фабрике в китайском Чэнду.

"Китай вполне способен пойти на такой шаг: использование интеллектуальной собственности иностранных компаний, тем более производящих продукцию в Китае", — сказал РИА Новости руководитель по стратегическим коммуникациям Hi-Tech Mail.ru Антон Спиридонов.

Китайцы же уверены, что новые ограничения Вашингтона сильнее ударят по самим американцам.

"Перед началом торговой войны было проведено исследование, в котором говорилось, что больше всего от этого пострадает Qualcomm. Потому что Китай — самый крупный зарубежный рынок для этой компании. И если она потеряет этот рынок, то столкнется с серьезными экономическими проблемами. В краткосрочной перспективе ущерб будет очень большой. Речь может идти и о сокращении персонала, а это, в свою очередь, приведет к уменьшению интенсивности научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок", — говорит эксперт Института исследований международных отношений Нанкинского университета Гун Хунле.

Волноваться не стоит

Эксперты уверяют, что владельцам смартфонов Huawei и Honor (этот бренд тоже принадлежит Huawei) не стоит беспокоиться.

Как отмечает Антон Спиридонов из Mail.ru, все устройства, находящиеся в продаже, и те, что поступят на полки магазинов в ближайшее время, уже имеют сертификат Google и не могут быть отключены от сервисов. Так что риска купить неработающее устройство нет. Это подтвердили в российском представительстве Huawei.

Решение Google, возможно, не даст пользователям обновить Android до десятой версии. Но на работу самих смартфонов и приложений это не повлияет.

"Важный нюанс в том, что Huawei не может потерять доступ к Android, потому что это продукт с открытым исходным кодом. То есть Huawei как использовала Android, так и будет продолжать это делать. Google обязана не поставлять свои сервисы (Maps, Pay, YouTube, Gmail и так далее. — Прим. ред.), но, во-первых, у них есть альтернатива, а во-вторых, эти и другие приложения есть в собственном магазине Huawei App Gallery, который является клоном Google Play Store. Поэтому рядовые пользователи не заметят изменений на уровне операционной системы и ее внешнего вида. А продвинутые установят программу на Android, скачав ее из интернета, даже при отсутствии нужного приложения в магазине", — уверен Спиридонов.

Сдали назад

Похоже, американцы уже сами поняли, что переусердствовали. Всего через два дня после введения ограничений против Huawei Министерство торговли США смягчило ситуацию. Чиновники признали, что президентский запрет серьезно ударит по американскому бизнесу: оставшись без комплектующих, Huawei не сможет проводить сервисное обслуживание своего оборудования, уже купленного компаниями США. И если в нем что-то сломается, возникнут огромные проблемы.

Поэтому Минторг разрешил американским производителям продолжать поставки Huawei при условии, что комплектующие будут применяться лишь "для ремонта существующего оборудования, но не для производства нового". Как министерство собирается контролировать это, непонятно.

А в конце недели на попятную пошел и сам Трамп. В четверг он заявил, что судьба Huawei может стать частью новой торговой сделки между США и Китаем.

Однако Пекин отказался делать встречные шаги. Официальный представитель китайского МИД Лу Кан, отвечая на заявление Трампа, отметил, что китайская сторона не понимает, в чем смысл предложения американцев.