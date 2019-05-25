Власти Будвы могут запретить туристам ходить в купальниках вне пляжа

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Власти туристической столицы Черногории - города Будва - обсуждают введение штрафов за появление в купальниках и с голым торсом в общественных местах, сообщил РИА Новости член городского совета партии URA Блажо Радженович.

Депутаты городского собрания предложили пересмотреть действующие правила поведения на территории Будвы. За появление в общественных местах с голым торсом они предлагают назначать штраф в размере 500 евро, за прогулки вне пляжа в купальнике или плавках – 600 евро, за принесенный обед на пляж – 700 евро.

"Мы считаем, что это вопрос культуры и образования, и во всем мире такое поведение должно рассматриваться как нарушение общественного порядка", - заявил политик агентству.

Радженович сказал, что необходимо провести общественные слушания, где жители Будвы смогут выразить свое мнение.

Черногорцы открыто говорят о внедрении опыта соседней Хорватии. Город Водице, один из крупнейших хорватских туристических центров на берегу Адриатического моря, стал в августе 2017 года пятым в стране, где власти ввели запрет на ходьбу по улицам в купальных костюмах и в состоянии опьянения. Штрафы составили от 600 до 800 евро.

Ранее городские власти популярных у туристов Дубровника, Сплита, Макарской и Хвара ввели запреты на появление на центральных улицах вне пляжа в купальниках и с оголенным торсами. Инициаторами подобных решений стали сами жители католических городов Адриатического побережья Хорватии. Горожан при ужесточении правил для туристов не остановили даже риски потери доходов от возможного сокращения числа отдыхающих.