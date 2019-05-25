Власти Будвы могут запретить туристам ходить в купальниках вне пляжа

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Власти туристической столицы Черногории - города Будва - обсуждают введение штрафов за появление в купальниках и с голым торсом в общественных местах, сообщил РИА Новости член городского совета партии URA Блажо Радженович.
Депутаты городского собрания предложили пересмотреть действующие правила поведения на территории Будвы. За появление в общественных местах с голым торсом они предлагают назначать штраф в размере 500 евро, за прогулки вне пляжа в купальнике или плавках – 600 евро, за принесенный обед на пляж – 700 евро.
"Мы считаем, что это вопрос культуры и образования, и во всем мире такое поведение должно рассматриваться как нарушение общественного порядка", - заявил политик агентству.
Радженович сказал, что необходимо провести общественные слушания, где жители Будвы смогут выразить свое мнение.
Черногорцы открыто говорят о внедрении опыта соседней Хорватии. Город Водице, один из крупнейших хорватских туристических центров на берегу Адриатического моря, стал в августе 2017 года пятым в стране, где власти ввели запрет на ходьбу по улицам в купальных костюмах и в состоянии опьянения. Штрафы составили от 600 до 800 евро.
Ранее городские власти популярных у туристов Дубровника, Сплита, Макарской и Хвара ввели запреты на появление на центральных улицах вне пляжа в купальниках и с оголенным торсами. Инициаторами подобных решений стали сами жители католических городов Адриатического побережья Хорватии. Горожан при ужесточении правил для туристов не остановили даже риски потери доходов от возможного сокращения числа отдыхающих.
По данным директора одной из городских будванских туристических организаций Майи Лиешевич, россияне провели в Черногории более трех миллионов ночевок в 2018 году, из которых две трети пришлось на туристическую столицу страны - Будву.