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РИА Новости

Международный день пропавших детей

Вчера, 02:04
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© Международный день пропавших детейЛоготип Международного дня пропавших детей
Логотип Международного дня пропавших детей
© Международный день пропавших детей
Международный день пропавших детей (International Missing Children Day) ежегодно отмечается во всем мире 25 мая.
Впервые идея посвятить проблеме пропавших детей специальный день появилась в США. В этот день, 25 мая 1979 года, по дороге из школы пропал шестилетний американский мальчик Эвиан Пейтс, которого так и не смогли найти. В 1983 году, спустя четыре года после пропажи ребенка, президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей.
В 1984 году в США был основан Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей (National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC).
Американская инициатива была поддержана в Европе. В 1998 году был создан Международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей (ICMEC), официальное открытие которого состоялось в апреле 1999 года.
В 1998 году по инициативе ICMEC была создана Глобальная сеть Центров поиска пропавших детей (GMCN) – многоязычная база данных с фотографиями и информацией о пропавших детях со всего мира. В настоящее время членами GMCN являются 29 стран, в том числе и Россия.
В 2001 году, благодаря усилиям Международного центра поиска пропавших и эксплуатируемых детей, 25 мая впервые отмечался как Международный день пропавших детей.
Целью мероприятий Международного дня пропавших детей является привлечение общественного внимания к проблеме защищенности детей от похищений, трудных жизненных ситуаций и противоправной эксплуатации.
Символом Дня пропавших детей является изображение синей незабудки.
В 2012 году Россия впервые официально присоединилась к традиции празднования Международного дня пропавших детей.
По данным Международного центра поиска пропавших и эксплуатируемых детей (ICMEC), каждый год в Австралии пропавшими без вести числятся 25 тысяч детей, в Бразилии – 40 тысяч, в Канаде – более 42 тысяч, в Индии – 96 тысяч. В Европе в розыске ежегодно значатся сотни тысяч детей: в Испании – более 33 тысяч, в Великобритании – более 80 тысяч, в США – более 420 тысяч.
В России в целях содействия в объединении усилий государственных органов власти, общественных организаций и граждан в вопросах поиска пропавших детей, а также профилактики пропаж и самовольных уходов несовершеннолетних в декабре 2014 года был создан Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.
По данным экспертов Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в России, ежегодно в России объявляют в розыск от 7 до 10 тысяч детей, более двух тысяч из которых являются малолетними. В среднем ежегодно около 1,5 тысячи детей остаются в розыске на следующий год. При этом только около 10% случаев исчезновения детей в РФ связано с преступлениями или несчастными случаями, чаще всего они сами сбегают из дома или детских учреждений.
В большинстве случаев человека удается найти в течение трех дней после его исчезновения. Если за это время установить местонахождения не удается, его объявляют в розыск.
Поисками пропавших занимаются спасатели, полицейские и волонтеры. В России существует порядка 140 организаций, занимающихся поиском людей.
Такие крупные волонтерские организации, как "Лиза Алерт" и "Поиск пропавших детей", обрабатывают несколько сотен заявок в год.
В случае пропажи ребенка волонтеры рекомендуют не поддаваться панике, не терять время, а действовать.
Необходимо составить подробное описание одежды, обуви и личных вещей ребенка в момент исчезновения. Включить в описание особые приметы и характерные манеры.
Найти последнюю фотографию и незамедлительно подать заявление в ближайшее отделение полиции. Обязательно нужно записать регистрационный номер заявления и телефон сотрудника, чтобы, при необходимости, сообщить ему новые подробности. При отказе полиции принять заявление нужно звонить на номер 112, так как звонок является зарегистрированным заявлением о пропаже.
Если у ребенка есть мобильный телефон, номер которого оформлен на одного из родителей, необходимо запросить у сотового оператора распечатку последних звонков.
Рекомендуется обзвонить всех, кто может знать о местонахождении ребенка, быть особенно внимательным к тем, кто видел его незадолго до исчезновения.
Нужно позвонить волонтерам. Привлечь к поискам как можно больше людей – родственников, друзей и знакомых.
Если ребенок пропал:
– в лесопарковой зоне, вблизи водоема: не медлите, сразу обращайтесь в полицию и местное отделение МЧС. До приезда спасателей проведите первичный осмотр просек и линейных ориентиров (река, забор, линии электропередач) в районе пропажи.
– на транспорте (не вышел с вами на нужной остановке или вы разминулись): сообщите о ребенке дежурному по вокзалу, станции метро, автостанции или сотруднику линейного УВД на транспорте. Поезжайте на следующую остановку, возможно, он там вышел. Если ребенка там не оказалось, звоните в полицию.
– в общественных местах (на вокзалах, стадионах, в торговых центрах): немедленно обратитесь к менеджерам, в службу информации или охраны и позвоните в полицию. Попросите объявить по громкой связи о случившемся. Требуйте проверять всех детей подходящего возраста на выходах. Оставайтесь на месте и ждите полицию.
Телефон "горячей линии" Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям: 8-800-700-56-76.
Телефон "горячей линии" поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт": 8-800-700-54-52.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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