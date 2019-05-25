В Париже Северный вокзал изменится к Олимпийским играм 2024 года

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Северный вокзал в Париже ждет масштабное преобразование к Олимпийским играм, которые пройдут в городе в 2024 году, сообщает "Евро Пульс".
Планируется, что увеличится площадь станции, на ее территории появится больше зелени, в том числе терраса с садом на крыше и беговой дорожкой. Станет более продуманной навигация: приезжающие и отправляющиеся пассажиры, как в аэропортах, не будут пересекаться.
Кроме того, на территории вокзала откроются новые службы, которые будут полезны как для пассажиров, так и для местных жителей: библиотека, коворкинг и почта.
Северный вокзал в Париже – самый большой в Европе, ежедневно через него проходит 700 тысяч пассажиров. Однако здание вокзала было построено в середине XIX века и уже не справляется с таким количеством людей.