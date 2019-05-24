Победители шестого сезона шоу "Голос.Дети" получили по миллиону рублей

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Все финалисты шестого сезона шоу "Голос.Дети" в качестве награды за победу в конкурсе получили по одному миллиону рублей, сообщается в спецвыпуске программы "Голос.Дети".
"Семьи всех победителей получают по карте Тинькоф Junior суммой 1 миллион рублей, который они могут успешно вложить в развитие таланта ребенка", - объявил в прямом эфире ведущий Дмитрий Нагиев.
Ранее в спецвыпуске программы генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст объявил всех финалистов шоу победителями проекта.
24 мая, 21:42Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск "Голоса. Дети"