Победители шестого сезона шоу "Голос.Дети" получили по миллиону рублей

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Все финалисты шестого сезона шоу "Голос.Дети" в качестве награды за победу в конкурсе получили по одному миллиону рублей, сообщается в спецвыпуске программы "Голос.Дети".

"Семьи всех победителей получают по карте Тинькоф Junior суммой 1 миллион рублей, который они могут успешно вложить в развитие таланта ребенка", - объявил в прямом эфире ведущий Дмитрий Нагиев.