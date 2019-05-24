В Дамаске прокомментировали сообщения о "химатаках" сирийской армии

ДАМАСК, 24 мая – РИА Новости. МИД Сирии заявил в ночь на субботу, что сфабрикованные сообщения о якобы примененном сирийской армией химическом оружии нацелены лишь на замедление продвижения армии в боях против террористов.

Во вторник Госдеп США заявил о том, что власти Сирии якобы могли применить химоружие в районе провинции Идлиб и вновь предупредил сирийские власти, что в случае применения химоружия ответ будет незамедлительным и соответствующим.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США опираются на непроверенные источники, в том числе с ресурсов террористических группировок. МИД Сирии опроверг информацию о химической атаке.

Согласно цитируемому госТВ Сирии заявлению, сообщения о химатаке являются "сфабрикованными и не соответствующими действительности", а цель их – начать угрожать сирийскому государству и народу.

"Это не что иное, как повторная отчаянная попытка ряда западных стран, подчиняющихся своему господину – США – облегчить давление на слуг-террористов в Идлибе и это жалкая явная попытка отсрочить продвижение армии в этих районах",- говорится в заявлении.

МИД подчеркнул, что этот информационный "шум" не помешает САР продолжить войну с терроризмом и очистить всю территорию страны.

За два дня до того, как появилась информация США о химической атаке, российский центр примирения в Сирии сообщил, что боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в провинции Идлиб, чтобы обвинить российские ВКС в химических атаках по мирным жителям.