Суд в США частично удовлетворил иск "Конкорда" об уточнении обвинений

ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд Вашингтона частично удовлетворил требование российской компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", чтобы прокуроры представили подробные обвинения по делу.

Судья Дэбни Фридрих подписала распоряжение, в котором от прокуроров требуется до 7 июля ответить на часть вопросов защиты. В частности, прокуроры обязаны назвать предполагаемых сообщников компании, обвиняемой во вмешательстве в американские выборы. Также прокуроры должны назвать, какие именно нормы американского закона намеревались, по их мнению, нарушить ответчики. Кроме того, требуется обосновать, почему ответчики, с точки зрения обвинения, должны были регистрироваться в США в соответствии с законом об иностранных агентах. Наконец, прокурорам нужно будет обосновать свое утверждение, что противоправные действия, вменяемые бизнесмену Евгению Пригожину, совершались от имени "Конкорда".

Адвокаты "Конкорда" просили представить подробные обвинения во "вмешательстве" вместо нынешнего обвинительного заключения, которое они считают слишком неконкретными.

Среди доводов адвокатов - то, что обвинение против "Конкорда" включает "известных и неизвестных большому жюри сообщников", которые никак не названы в обвинительном заключении. Кроме того, как пишут адвокаты, в обвинительном заключении нет ясности относительно того, что конкретно и когда делала фирма "Конкорд" в рамках предъявленных преступных эпизодов. Также прокуроры не назвали ни одного сотрудника "Конкорда", который был бы замешан в предполагаемых преступлениях, и не обосновали связь фирмы с соответчиком по делу бизнесменом Евгением Пригожиным, пишут адвокаты.

Обвинение в свою очередь привело целый ряд прецедентных дел, где суд отказал ответчикам в конкретизации обвинения в схожих обстоятельствах.

Ранее суд уже дважды отказывал защите в предоставлении доказательной базы по делу. Суд принял доводы спецпрокурора Роберта Мюллера о том, что обнародование доказательств позволило бы иностранным ответчикам узнать, как работают спецслужбы США.

Мюллер ранее предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество". Из физических лиц в обвинительное заключение были включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков. Эти же физлица были внесены в санкции минфина США.

"Конкорд менеджмент" - единственный из ответчиков, который нанял адвокатов, представляющих его в американском суде.