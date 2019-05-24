В Египте освободили одного из российских моряков с задержанного танкера

КАИР, 24 мая - РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Один из двух российских моряков из состава команды задержанного в декабре прошлого года в Египте танкера Sea Shark освобожден и временно размещен в гостинице в ожидании возвращения на родину, сообщил РИА Новости адвокат компании-судовладельца Мидхат аль-Кирши.

"Первые десять членов экипажа, находившиеся последние дни на военной базе, освобождены, они сейчас временно размещены в гостинице до завершения процедур их возвращения на родину. В их числе - российский гражданин. Компания займется всеми вопросами", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, второй россиянин в числе других десяти членов команды танкера перевезен с судна на военную базу в Суэц и будет ожидать решения египетских ВМС об освобождении. "Еще десять членов команды, включая второго гражданина России, перевезены с судна на военную базу в Суэц вплоть до решения командования ВМС. Еще десять моряков остаются пока на судне", - пояснил адвокат. Он также добавил, что груз, находившийся на танкере, был конфискован.