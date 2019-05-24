Под Пензой оштрафовали депутата, незаконно застрелившего косуль

ПЕНЗА, 24 мая - РИА Новости. Суд в Сосновоборском районе Пензенской области приговорил депутата сельсовета Валерия Ошкина к штрафу в 200 тысяч рублей по обвинению в том, что он незаконно застрелил двух косуль, сообщила в пятницу прокуратура области.

Суд установил, что в декабре прошлого года Ошкин на охоте застрелил из карабина двух косуль, хотя не имел разрешения на отстрел животных. После этого убитых зверей он погрузил в автомобиль "УАЗ Хантер", но по дороге его задержали сотрудники ГИБДД. Ущерб охотничьим ресурсам от действий депутата оценили в 240 тысяч рублей, что является особо крупным размером.

"Вину подсудимый признал, пояснив, что руководствовался охотничьим азартом… Суд назначил Ошкину наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься охотой на один год", - говорится в сообщении.

Суд учел ряд смягчающих обстоятельств, в том числе активное способствование раскрытию преступления и добровольное возмещение ущерба. Депутат признан виновным по статье УК РФ "Незаконная охота, причинившая особо крупный ущерб".