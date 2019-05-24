Шоу "Голос" останется в эфире Первого канала

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Музыкальное телешоу "Голос" будет продолжено на Первом канале, сообщил в прямом эфире генеральный директор Первого канала Константин Эрнст во время спецвыпуска программы, отметив, что победить в "Голосе" можно только доказав свой талант,

"А в конце я хочу вам сказать сказать: "Голос" - будет. "Голос" был и останется честным. Никакие связи и никакие деньги не помогут, как говорилось в известной сказке, сделать сердце - большим, а ножку - маленькой. Победить в "Голосе" можно только доказав свой талант всей стране. Увидимся в новом сезоне", - сказал Эрнст.

Ситуация с финальным голосованием в финале шестого сезона шоу "Голос.Дети", прошедшем 26 апреля в эфире Первого канала, вызывала широкий общественный резонанс. Позже Первый канал решил аннулировать результаты финала шестого сезона проекта "Голос. Дети", в котором победила дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, набрав 56,5% голосов. Это решение канал принял, основываясь на промежуточных результатах проверки, проведенной международной компанией Group-IB.

Согласно докладу Group-IB, была выявлена массированная автоматизированная отправка смс в пользу участника "Голос. Дети" под номером семь, который был присвоен Микелле Абрамовой, в накрутке голосов участвовали около 300 телефонных номеров, с них были отправлены более 8 тысяч сообщений. При этом система выборов победителя не подвергалась ни кибератакам, ни внутренним воздействиям. Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в суперфинале боролись Валерий Кузаков и Ержан Максим. В финале шестого сезона шоу также принимали участие Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер