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РИА Новости
Культура

Наставники детского "Голоса" записали видеообращения участникам спецвыпуска

24 мая, 23:12
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© Первый каналЖюри конкурса "Голос. Дети" 6
Жюри конкурса Голос. Дети 6
© Первый канал
Жюри конкурса "Голос. Дети" 6. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Наставники шестого сезона проекта "Голос.Дети" Валерий Меладзе, Светлана Лобода и Пелагея в видеообращениях пожелали успеха участникам спецвыпуска шоу.
"Благодаря сегодняшнему специальному выпуску шоу "Голос.Дети" у нас появилась еще одна возможность поделиться прекрасной музыкой с нашими зрителями, поделиться результатами нашего общего труда, и, самое главное, уникальным талантом каждого из вас. Я сейчас нахожусь в гастрольном туре по городам нашей любимой страны, но мысленно я с вами, переживаю за вас, посылаю все свои силы вам и абсолютно верю, что сегодня вы покажете все, на что вы способны, и даже чуть-чуть побольше. Я с вами всегда, ваша Поля", - сказала Пелагея.
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"Дорогие наши дети, любые трудности в нашей жизни даны нам для того, чтобы мы были сильнее, мудрее и выносливее. Сегодня я уже не ваш наставник, сегодня я ваш друг, который переживает за вас, болеет за вас и держит за вас кулачки. Я желаю вам огромной удачи в жизни. Я желаю, чтобы у вас все получалось, я желаю, чтобы вы стали большими артистами, каждый из вас. С большой любовью и большим уважением, ваша Светлана Сергеевна Лобода", - сказала певица в своем обращении.
"От всей души приветствую всех участников специального выпуска программы "Голос.Дети". Я желаю вам сегодня удачи. Я желаю, чтобы все-все в вашей жизни складывалось по-доброму. Я абсолютно уверен, что в жизни каждого из вас еще будет много-много побед. В этот вечер я, конечно же, болею за свою команду. Я желаю Мише, Ержану и Насте быть сильными, получать удовольствие от выхода на сцену. Сегодня вы должны спеть так, как вы это делали при каждом выходе на сцену выпуска "Голос.Дети" в этом сезоне. Просто вы должны получить удовольствие и доставить удовольствие и радость своим зрителям, которые уже полюбили вас и очень за вас болеют. Удачи. А я всем сердцем, всей душой сегодня с вами", - сказал Меладзе.
В спецвыпуске программы "Голос.Дети" приняли участие все финалисты конкурса за исключением Микеллы Абрамовой, которая раннее была объявлена победителем шестого сезона.
Финал шестого сезона шоу Голос.Дети
24 мая, 21:42
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск "Голоса. Дети"
Ситуация с голосованием в финале шестого сезона проекта "Голос.Дети", прошедшим 26 апреля в эфире Первого канала, вызвала широкий общественный резонанс. Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила Абрамова из команды Лободы, набрав 56,5% голосов. Это решение канал принял, основываясь на промежуточных результатах проверки, проведенной международной компанией Group-IB.
Согласно докладу Group-IB, выявлена массированная автоматизированная отправка смс в пользу участника "Голос.Дети" под номером семь, который был присвоен Абрамовой, в накрутке голосов участвовали около 300 телефонных номеров, с них были отправлены более 8 тысяч сообщений. При этом система выбора победителя не подвергалась ни кибератакам, ни внутренним воздействиям.
Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в суперфинале боролись Валерий Кузаков и Ержан Максим. В финале шестого сезона шоу также принимали участие Мариам Абделькадер, Рената Таирова, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.
Певица Алсу
22 мая, 14:13
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
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КультураВокальный конкурс "Голос. Дети"Светлана ЛободаПелагеяВалерий МеладзеРоссия
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